Maltempo, stop alle sfilate di Carnevale ad Agira



Ad Agira il Carnevale si ferma, almeno per ora. Le condizioni meteorologiche avverse e l’allerta gialla diramata per la giornata di oggi hanno imposto lo stop alle sfilate e alla serata in programma, spingendo organizzatori e amministrazione a una scelta improntata alla prudenza.

La decisione

La decisione è stata assunta congiuntamente da capi gruppo, maestre, organizzatori e amministrazione comunale, che hanno ritenuto prioritario garantire la sicurezza di partecipanti e pubblico. Il maltempo, infatti, continua a interessare l’ennese senza concedere tregua.

A comunicarlo è Legambiente Agira.

Le manifestazioni carnevalesche sono state riprogrammate per: martedì 17 e

sabato 21



Le nuove date restano comunque subordinate all’evoluzione delle condizioni meteo.

Maltempo in provincia

Non si tratta di un caso isolato. Nei giorni scorsi, infatti, altri appuntamenti legati al Carnevale sono stati rinviati in diversi comuni dell’ennese. È accaduto a e ad , dove gli organizzatori hanno dovuto rivedere i programmi a causa delle stesse criticità atmosferiche.

Il maltempo continua dunque a condizionare il calendario degli eventi in provincia di Enna, imponendo scelte responsabili per evitare rischi e disagi.

