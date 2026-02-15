Referendum sulla giustizia, FdI a Cerami: confronto con il senatore Sallemi per il Sì

A Cerami si è svolto un incontro dedicato al referendum sulla riforma della giustizia, promosso da Fratelli d’Italia, che ha visto la partecipazione del senatore Salvo Sallemi, Vice Capogruppo al Senato e componente della Commissione Giustizia.

La vicepresidente provinciale di FdI

A darne notizia è stata Melania Scorciapino, vicepresidente provinciale di FdI Enna, che ha sottolineato il valore politico e simbolico dell’iniziativa. «È stato un onore ospitare a Cerami il senatore Salvo Sallemi», ha dichiarato, evidenziando come l’intervento del parlamentare abbia rappresentato «un momento di confronto autorevole e appassionato» sulle ragioni del “Sì” al referendum.

I temi della riforma

Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi i principali contenuti della riforma, illustrata come un intervento volto a rendere il sistema giudiziario «più equo ed efficiente». Tra i punti centrali richiamati figurano la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, ritenuta funzionale al rafforzamento del principio del giusto processo e alla piena tutela dei diritti dei cittadini, e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare per la verifica delle responsabilità dei magistrati.

Scorciapino: “Promuovere campagna informativa”

Scorciapino ha rimarcato la rilevanza della presenza del senatore in uno dei comuni più piccoli della provincia, definendola «una testimonianza concreta della vicinanza del partito al territorio». L’obiettivo dell’iniziativa, ha spiegato, è quello di promuovere «una campagna informativa chiara e capillare», affinché i cittadini possano esprimere un voto consapevole in occasione della consultazione prevista per il 22 e 23 marzo.

All’appuntamento ha preso parte anche il presidente provinciale di FdI Enna, Nino Cammarata, insieme a dirigenti e sostenitori del partito, a conferma – è stato sottolineato – dell’impegno organizzativo e politico portato avanti sul territorio provinciale.