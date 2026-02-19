Lions Club Enna, donazione di 150 farmaci a chi non può permettersi le cure

Anche quest’anno il Lions Club Enna, guidato dal presidente William Tornabene, ha partecipato alla campagna nazionale di sensibilizzazione “Dona un Farmaco”, promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico. L’iniziativa si è svolta dal 10 al 16 febbraio anche nel capoluogo ennese, presso la Farmacia Grippaudo del Dott. Pietro Spagnolo, dove i soci del club si sono alternati per raccogliere medicinali destinati alle persone in difficoltà economica. L’obiettivo non è stato solo quello di rispondere a un bisogno sanitario concreto, ma anche di testimoniare un messaggio di solidarietà: la felicità e la bellezza passano attraverso il bene fatto agli altri.

La raccolta ha registrato risultati positivi, con oltre 150 farmaci donati dai cittadini, segno tangibile della vicinanza della comunità a chi vive situazioni di fragilità.

I dati più recenti confermano un aumento della povertà sanitaria nel 2025: circa 502 mila persone, pari a 8,5 ogni mille residenti, hanno avuto difficoltà ad acquistare farmaci e prodotti da banco non coperti dal Servizio sanitario nazionale.

Si tratta di un incremento dell’8,4% rispetto al 2024, quando le persone in difficoltà erano 463 mila. Per ricevere cure gratuite, molti si sono rivolti alle oltre 2.000 realtà assistenziali convenzionate con il Banco Farmaceutico, che ogni anno raccoglie e recupera medicinali da donatori e aziende per distribuirli a più di 1.800 enti caritativi.

Ad Enna sarà l’Associazione Luciano Lama, accreditata da banco farmaceutico, ad occuparsi della distribuzione dei farmaci alle famiglie bisognose, e altrettanto farà presso orfanotrofi bosniaci i dove già l’ associazione è presente da parecchi anni.“Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti – ha dichiarato il presidente William Tornabene – perché dimostrano la grande generosità della nostra comunità verso chi è meno fortunato e l’impegno concreto dei soci del club, che hanno contribuito in maniera determinante alla riuscita dell’iniziativa”.