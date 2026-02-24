Ponte Dittaino riaperto al traffico sulla Statale 192 tra Catenanuova e Castel di Iudica

È stato riaperto oggi al traffico veicolare il ponte Dittaino, al km 43,270 della strada statale 192 “Della Valle del Dittaino”, tra i comuni di Catenanuova, in provincia di Enna, e Castel di Iudica, nel Catanese.

Collegamento strategico

L’infrastruttura, di competenza di Anas, rappresenta un collegamento strategico tra le due cittadine e insiste sul torrente Dittaino.Al sopralluogo tecnico per la riapertura erano presenti il Responsabile della Struttura Territoriale Anas Sicilia Nicola Montesano, il Dirigente Area Gestione Rete Anas Catania Sergio Cicero, il sindaco di Catenanuova Antonio Impellizzeri, insieme a rappresentanti delle istituzioni locali, delle Forze dell’Ordine e al parroco del comune ennese.Il ponte è un’opera in calcestruzzo armato composta da cinque archi, quattro pile e due spalle, con una lunghezza complessiva di circa 118 metri. La luce netta degli archi è di circa 19 metri, mentre la larghezza della sezione trasversale è pari a 9,5 metri.

I lavori

Prima degli interventi, le travi più recenti dei due cassoni laterali presentavano un avanzato stato di degrado, con distacchi di copriferro e barre d’armatura esposte e ossidate. Erano inoltre presenti fenomeni di ammaloramento superficiale all’intradosso degli archi, sulle pile e sulle spalle, dovuti a problemi di impermeabilizzazione e al sistema di raccolta delle acque meteoriche. Una delle pile centrali era interessata anche da fenomeni di scalzamento del plinto per effetto della corrente idraulica.I lavori di restyling hanno consentito di risolvere tutte le criticità, intervenendo in particolare sulle parti laterali in ampliamento, sostituite con nuovi impalcati in sezione mista acciaio-calcestruzzo.L’intervento, dal valore complessivo di 4,5 milioni di euro, è stato completato con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma previsto.