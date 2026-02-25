Partnership Aeroitalia-Catania Football Club, conferenza stampa di presentazione allo Stadio Massimino

Mercoledì 25 febbraio, alle ore 13.00, presso la Sala stampa dello Stadio Angelo Massimino, si terrà la conferenza stampa di presentazione della partnership tra Aeroitalia e il Catania Football Club.

Interverranno Ugo Calvosa, Executive Vice-President Operations di Aeroitalia, Vincenzo Grella, Vicepresidente e Amministratore Delegato del Catania e Alessandro Zarbano, Direttore Generale del Catania, che illustreranno contenuti, obiettivi strategici e prospettive della collaborazione.



