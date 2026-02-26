Enna ritrova il cinema: il teatro Neglia diventa il nuovo grande schermo della città

Per anni a Enna, chi voleva vedere un film sul grande schermo ha dovuto fare i conti con l’assenza di sale cinematografiche. Ragazzi, famiglie e appassionati hanno affrontato chilometri di strada fino a Caltanissetta, portandosi dietro biglietti, popcorn e la voglia di non perdere l’ultimo film in uscita. Ora, finalmente, questa storia cambia pagina.

La decisione del sindaco

Il Comune di Enna, guidato dal sindaco Maurizio Dipietro, ha approvato un atto di indirizzo per affidare al Teatro Comunale “Francesco Paolo Neglia” il servizio di proiezione cinematografica. Una decisione che punta a riportare la città al centro della vita culturale e a creare un punto di aggregazione per i residenti, che potranno tornare a vivere l’esperienza del cinema senza dover uscire dal capoluogo.

Affidamento da 36 mesi

Il servizio sarà affidato a un soggetto esterno, selezionato attraverso una procedura rispettosa delle norme sui contratti pubblici, per una durata di 36 mesi. Tra le dotazioni richieste: videoproiettore digitale ad alta luminosità, impianto di amplificazione stereofonica e tutte le attrezzature necessarie per garantire proiezioni di qualità professionale.“L’attività cinematografica è un servizio di interesse collettivo e contribuisce alla crescita culturale di tutta la comunità – sottolinea il sindaco Dipietro –. Questa iniziativa permetterà ai cittadini di usufruire di proiezioni di qualità senza dover lasciare Enna, valorizzando al contempo il teatro comunale come luogo di cultura e socializzazione”.

Teatro e non solo

Con questa scelta, il Teatro Neglia non sarà più solo palco per spettacoli teatrali, ma diventa spazio vivo per film, incontri e cultura diffusa. Per bambini e ragazzi, ma anche per chi non frequenta abitualmente il teatro, si apre così una nuova possibilità: tornare a sedersi al buio di una sala, guardare il grande schermo e sentirsi parte di un’esperienza condivisa, senza dover fare centinaia di chilometri.