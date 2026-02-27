Concluso il secondo corso per Sommelier di Primo livello FISAR Enna

Enna, si è ufficialmente concluso il secondo Corso per Sommelier di Primo Livello organizzato dalla delegazione FISAR Enna, con la sessione d’esame che ha sancito la fine di un percorso formativo intenso e ricco di contenuti.

Il corso ha visto una partecipazione entusiasta e costante di 20 appassionati, confermando l’interesse crescente per il mondo del vino e della sommellerie nel territorio ennese.

Durante le lezioni, i corsisti hanno affrontato temi fondamentali come le tecniche di degustazione e analisi sensoriale, la produzione del vino dalla vigna alla cantina, le basi del servizio, oltre a cenni su distillati e birra, culminando in un’esperienza pratica in cantina.

“Siamo felici di esser riusciti a creare un altro gruppo così affiatato e motivato. Non vediamo l’ora di poter consegnare ai corsisti l’attestato che, con tanta passione e impegno, si sono guadagnati. Questo corso non è stato solo un percorso di studio, ma un vero momento di condivisione e crescita” dicono Giuseppe Minissale e Tommaso Scavuzzo, promotori dell’iniziativa.

Lo staff di FISAR Enna guarda ora al futuro con entusiasmo: “Siamo entusiasti di annunciare che a breve partiremo con l’organizzazione del Corso di Secondo Livello, che ci permetterà di unire gli appassionati delle prime due sessioni, portandoli avanti in un percorso formativo continuo, alla scoperta del fantastico mondo del vino».

La conclusione di questa edizione rappresenta quindi non un punto di arrivo, ma l’inizio di un cammino che continuerà a valorizzare cultura, professionalità e passione per il vino nel territorio.



