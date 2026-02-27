Rugby nelle scuole, siglato accordo tra Unione Rugby Enna e CSAIN

Nel rugby, ogni azione di gioco insegna una lezione fondamentale: nessun atleta, per quanto talentuoso e dedito, può raggiungere risultati significativi da solo. Il sostegno — quello del compagno di squadra pronto a coprire, a spingere, a fare il passo in più — è la condizione imprescindibile per avanzare. Lo stesso principio vale fuori dal campo, nella costruzione di un club e di una comunità sportiva. In questo spirito, martedì 25 febbraio 2026, si e’ svolto un incontro istituzionale di rilievo.

Attorno allo stesso tavolo si sono riuniti rappresentanti del mondo sportivo a livello locale, regionale e nazionale, uniti da un obiettivo comune: sostenere la crescita del rugby nel territorio ennese e in Sicilia. All’incontro hanno partecipato: Gaetano Emma, Presidente dell’Unione Rugby Enna; Orazio Arancio, Presidente del Comitato Regionale FIR Siciliano; Salvo Spinella, Presidente Nazionale CSAIN; il Dott. Sberna, Delegato Provinciale CONI per la Provincia di Enna; e Stefano Dell’Arte, Amministratore del Centro Sportivo Universitario USC Enna. Il confronto ha prodotto risultati concreti e significativi per il futuro della palla ovale ennese. In primo luogo, è stata siglata un’intesa di collaborazione tra l’Unione Rugby Enna e il CSAIN (Centro Sportivo Aziendale e Industriale), con l’obiettivo di avviare e sviluppare progetti dedicati ai più giovani, con particolare attenzione al mondo scolastico.

L’accordo punta a portare il rugby — e i suoi valori fondanti di rispetto, solidarietà e fair play — direttamente nelle scuole, raggiungendo bambini e ragazzi nella fase più formativa della loro crescita. In secondo luogo, CONI e FIR hanno confermato il loro sostegno istituzionale alle iniziative dell’URE, riconoscendo il valore del lavoro svolto dal club sul territorio e manifestando la volontà di continuare a supportarne le attività di promozione e sviluppo della disciplina. Gaetano Emma, Presidente dell’Unione Rugby Enna, ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’incontro e per la qualità delle relazioni istituzionali che il club è riuscito a costruire nel tempo: “Nel rugby, come nella vita, nessuno va lontano da solo. Oggi abbiamo dimostrato che Enna non è sola: abbiamo al nostro fianco istituzioni che credono nel nostro lavoro, nel potere educativo di questo sport e nei valori che portiamo nelle scuole e nelle comunità. Questo sostegno è per noi linfa vitale, esattamente come il sostegno lo è in ogni azione di gioco. Siamo pronti a fare meta.” Emma ha inoltre sottolineato come la collaborazione con CSAIN apra nuove prospettive concrete per i giovanissimi del territorio: “Poter entrare nelle scuole con un progetto strutturato e il supporto del CSAIN è un’opportunità straordinaria. Il rugby non è solo uno sport: è una scuola di vita, e vogliamo che sempre più bambini e ragazzi possano scoprirlo.”