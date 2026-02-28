La Porta aderisce al Mpa e fà l’identikit del candidato sindaco: “Continuità con Dipietro”

Giuseppe La Porta aderisce a Grande Sicilia-Mpa e rilancia la continuità amministrativa con la giunta guidata dal sindaco Maurizio Dipietro. È questo il doppio segnale politico che arriva dall’assessore alla Pubblica Istruzione ed ex consigliere comunale, nel pieno del dibattito in vista delle prossime elezioni amministrative a Enna.

Le parole di La Porta

La Porta ufficializza l’ingresso nel movimento autonomista, collocandosi in modo chiaro nello scacchiere politico cittadino. «Aderisco convintamente a Grande Sicilia-Mpa, movimento che raggruppa esperienze civiche, autonomistiche e democratiche e che in questi anni di amministrazione cittadina ha dimostrato capacità, visione e amore per Enna», afferma. Una scelta che consolida l’area che sostiene l’attuale esperienza di governo locale.Ma l’adesione al Mpa-Grande Sicilia non è solo un passaggio formale.

L’identikit del candidato sindaco

È anche un messaggio politico: proseguire lungo la traiettoria tracciata dall’esecutivo Dipietro. «Sono convinto che nelle elezioni amministrative ciò che conta realmente sia la buona amministrazione e la gestione oculata della cosa pubblica. I cittadini non chiedono bandiere, ma soluzioni, servizi e una visione di sviluppo», sottolinea La Porta, rivendicando il lavoro svolto in questi anni.

Nel suo intervento, l’assessore insiste sulla necessità di dare continuità all’azione amministrativa. «Non si dovrebbero avere remore a continuare questa esperienza anche per la prossima consiliatura, non per attaccamento alla poltrona, ma per la volontà di non lasciare a metà un lavoro che sta portando frutti tangibili». E richiama, a titolo di esempio, la “Casa del volontariato”, progetto avviato durante la sua precedente esperienza assessoriale e oggi in fase di realizzazione: «So per esperienza personale che certe visioni hanno bisogno di uomini che ci credano».

La difesa del lavoro della giunta

La Porta difende l’impostazione data alla città dall’amministrazione Dipietro, parlando di una «visione di comunità» che ha puntato su cultura, spazi pubblici, biblioteche, teatri e valorizzazione del territorio, resa possibile – evidenzia – grazie al reperimento di risorse esterne rispetto al bilancio comunale.

Centrodestra senza un nome

La sua presa di posizione arriva in un momento delicato per il quadro politico ennese. Sul fronte del Centrodestra, infatti, resta ancora aperta la partita del candidato sindaco. Dal vertice di ieri sera è arrivata una fumata nera: nessuna sintesi sul nome da proporre e decisione di aggiornare il tavolo. Nelle ultime ore lo sguardo della coalizione sembrerebbe rivolto al livello regionale, nella speranza di una mediazione capace di sciogliere i nodi locali.In questo scenario, l’adesione di La Porta al Mpa-Grande Sicilia rafforza l’asse che sostiene la continuità con l’attuale amministrazione, mentre dall’altra parte dello schieramento il confronto resta ancora in salita. La campagna elettorale non è formalmente iniziata, ma i movimenti interni alle coalizioni raccontano già un clima da pre-voto.