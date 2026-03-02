Tennistavolo, Spagnolo e Saavedra campioni italiani U21, l’Ausonia conquista pure un bronzo

Tre giorni di grande tennistavolo giovanile a Terni hanno regalato alla società Ausonia di Enna una prestazione da incorniciare ai Campionati Italiani giovanili a squadre e individuali U19 e U21. Il bilancio finale parla chiaro: oro nel doppio Under 21 e bronzo nel singolare della stessa categoria, a conferma della crescita dei giovani talenti gialloneri.

Gli atleti

La competizione a squadre ha visto la formazione ennesi – composta da Daniele Spagnolo, Alin Saavedra e Simone Giacone – confrontarsi con le migliori realtà italiane. Dopo un buon esordio, l’Ausonia incappa al secondo turno contro la testa di serie numero uno, cedendo per 3-1. Nonostante la sconfitta, Spagnolo realizza un capolavoro, superando con autorità e brillantezza Francesco Trevisan, fresco d’argento ai Mondiali a squadre allievi.

La vittoria nel doppio

Ma è nella giornata clou che la società di Enna si prende la scena. Nel doppio U21, Spagnolo e Alin Saavedra dominano una serie di avversari di altissimo livello, arrivando in finale contro i sardi Vallino e Cappuccio. Il duo giallonero conferma il successo dello scorso anno tra gli Under 19, salendo sul gradino più alto del podio e portando l’oro a Enna. Anche Simone Giacone, in coppia con Calarco della Città di Siracusa, si fa valere, sfiorando il podio e dimostrando grande compattezza e tecnica.

Il bronzo

Nel singolare U21, Spagnolo, ancora carico del titolo nel doppio, si ferma in semifinale di fronte al forte Sanchi, ma regala spettacolo con un gioco di rara eleganza e precisione tecnica, meritandosi comunque il bronzo e la lode per la continuità di rendimento.