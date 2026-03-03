Nuovo disagio idrico: niente acqua a Nicosia e Sperlinga per 2 giorni, caos a Regalbuto

Il gestore idrico provinciale Acquaenna ha reso noto ieri gli interventi sulla rete idrica che comporteranno la sospensione dell’erogazione dell’acqua in diversi Comuni, tra cui Nicosia e Sperlinga.

I lavori

I lavori, spiegano dalla società, riguardano il completamento di nuovi allacci e il potenziamento della rete per migliorare l’efficienza della distribuzione, riducendo le perdite idriche che rappresentano il vero tallone d’Achille del servizio. «Gli interventi sono finalizzati a garantire un servizio più efficiente e stabile nel tempo», si legge nella comunicazione del gestore, che precisa come le sospensioni siano necessarie per completare le operazioni in sicurezza.

Quando sarà sospeso il servizio

Secondi quanto fa sapere il gestore “a partire dalle ore 7 del 04 marzo e per le successive 48 ore, verrà sospesa l’erogazione idrica negli abitati dei Comuni di Nicosia e Sperlinga”

La denuncia del sindaco di Regalbuto

A Regalbuto, però, i cittadini stanno affrontando disagi significativi. Il sindaco Vittorio Angelo Longo ha reso noto che già da ieri Acquaenna avrebbe chiuso i passanti che portano l’acqua fuori dal centro abitato in numerose contrade periferiche, tra cui Dardari, Tre Vie, Piano Arena, Sparacollo, Ciappamonte, Pettoruta e Scalidda.

«Al momento non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale al Comune – sottolinea Longo –. Sembrerebbe che la chiusura si sia resa necessaria per consentire la consueta riparazione della condotta in contrada Sisto. Ci scusiamo comunque per il disagio». Secondo le prime informazioni, il problema persiste anche oggi, ma le operazioni di manutenzione dovrebbero concludersi nel pomeriggio.

I disagi nel mese scorso

Non è la prima volta che le comunità dell’Ennese affrontano emergenze idriche. Solo a metà dello scorso mese, sette Comuni, insieme all’area del Dittaino, avevano subito drastici disservizi con l’acqua sospesa per diverse ore, mettendo in difficoltà famiglie, attività e servizi locali.



