A Barrafranca la posta non arriva, il sindaco diffida Poste italiane: “Gravi disagi per l’utenza”

A Barrafranca la posta sembra essersi fermata. Da mesi, raccontano i residenti, lettere, bollette e comunicazioni ufficiali arrivano in ritardo oppure non arrivano affatto. Una situazione che ha ormai superato il limite della tollerabilità e che ha spinto il sindaco Giuseppe Lo Monaco a intervenire con una dura presa di posizione nei confronti di Poste Italiane.

Il primo cittadino ha infatti inviato una formale diffida ai vertici dell’azienda denunciando quello che, a suo dire, non è più un semplice disservizio occasionale ma una criticità strutturale nel servizio di recapito della corrispondenza nel territorio comunale.

Nella lettera, Lo Monaco spiega di essere stato investito da numerose segnalazioni verbali da parte dei cittadini. Una protesta diffusa che, giorno dopo giorno, si è trasformata in una vera e propria esasperazione collettiva. Il sindaco sottolinea come il servizio di distribuzione della posta sia ormai “pressoché inesistente o comunque gravemente deficitario”, una situazione che definisce grave e inaccettabile.

Bollette che non arrivano e costi che aumentano

Il problema non riguarda soltanto la mancata consegna delle tradizionali lettere. I disagi hanno infatti conseguenze economiche concrete per famiglie e imprese.

Molti cittadini, spiega il sindaco nella sua comunicazione, segnalano il mancato recapito di fatture e bollette di luce, acqua e gas. Senza ricevere gli avvisi di pagamento nei tempi previsti, gli utenti si ritrovano a pagare in ritardo con conseguente addebito di interessi, more e penali.

In alcuni casi il rischio è ancora più serio: il pericolo di sospensione o distacco delle forniture per morosità apparente. Una situazione paradossale per chi, in realtà, non ha potuto pagare semplicemente perché la bolletta non è mai arrivata nella propria cassetta postale.

Ritardi anche per atti ufficiali e comunicazioni pubbliche

Il disservizio investe anche la sfera amministrativa e burocratica. Secondo quanto denunciato dal primo cittadino, si registrano ritardi critici nella consegna di documenti importanti, tra cui notifiche amministrative e comunicazioni provenienti da enti pubblici.

Atti che spesso hanno scadenze precise e che, se ricevuti in ritardo o non ricevuti affatto, possono generare contenziosi, sanzioni o la perdita di termini utili per ricorsi e pratiche.

Nella lettera, Lo Monaco evidenzia come la mancata consegna della corrispondenza stia provocando “gravissimi pregiudizi economici e sociali alla popolazione”, trasformando quello che dovrebbe essere un servizio essenziale in una fonte quotidiana di problemi.

La voce di una comunità esasperata

Il sindaco chiarisce di non parlare solo a titolo personale ma di farsi portavoce di un malessere diffuso. Nel documento inviato ai vertici di Poste Italiane, sottolinea infatti di voler dare voce all’unanime e profonda esasperazione dei concittadini, ormai stanchi di convivere con un servizio che definiscono inefficiente.

Da qui la decisione di formalizzare la protesta con una diffida ufficiale, chiedendo un intervento immediato per ristabilire la normalità nel recapito della posta.

Ancora una volta penalizzate le aree interne

La vicenda di Barrafranca riporta al centro un tema ricorrente nel dibattito sui servizi pubblici: la fragilità delle Aree interne. Nei piccoli centri lontani dai grandi poli urbani, servizi che dovrebbero essere garantiti in modo uniforme — dalla sanità ai trasporti, fino alla distribuzione della posta — finiscono spesso per funzionare a singhiozzo.

Il caso della corrispondenza che non arriva diventa così l’ennesimo simbolo di una disparità territoriale che continua a pesare sui cittadini dei comuni dell’entroterra. Una situazione che alimenta il senso di abbandono e rafforza la percezione di vivere in territori di serie B.

Intanto a Barrafranca cresce l’attesa per una risposta da parte di Poste Italiane. Perché dietro ogni lettera che non arriva non c’è solo un disservizio: c’è una famiglia, una scadenza, un diritto che rischia di restare chiuso in un sacco postale.