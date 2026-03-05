Tipo segnalazione: Disservizio

“Dialogo” sui disservizi postali

“Dialogo è un gruppo nato come supporto dell’omonimo mensile, iscritto dal 1966 al Tribunale di Ragusa e pubblicato nella sua forma odierna per la costante opera del compianto Piero Vernuccio durata per 45 anni fino alla sua dipartita. Oggi noi, che vogliamo continuare nel solco tracciato dalla sua opera, continueremo a pubblicare questo mensile e a promuovere altre iniziative attraverso l’azione dell’Associazione Culturale Editoriale Dialogo, rifondata a Modica”. È questa la dichiarazione di impegno, espressa a chiare lettere dall’attuale direttore Paolo Oddo, che trae linfa vitale dalla verve giornalistica e dall’eredità lasciata ad imperitura memoria dal giornalista Piero Vernuccio.

Il mensile modicano “Dialogo”, giunto ormai al 51° anno di pubblicazione fra mille è più difficoltà sempre (e con sacrifici) superate, conta non pochi collaboratori, tantissimi lettori e simpatizzanti e non pochi abbonati anche fuori Sicilia (e oltre).

Da qualche tempo sono emerse non poche difficoltà relativamente alla ricezione delle copie cartacee da parte degli abbonati che si vedono recapitare il citato periodico con notevolissimo ritardo (a volte di parecchie settimane).

«Capita che dopo aver speso dei bei quattrini per inviare la pubblicazione agli abbonati, tramite servizio postale regolarmente pattuito con apposita convenzione, non se ne veda traccia persino dopo un mese», spiega Paolo Oddo. «Ciò costituisce una violazione degli obblighi contrattuali e, nel nostro caso specifico, una palese violazione del diritto di cronaca e della libertà di stampa in generale».

Già dall’anno scorso, Paolo Oddo, nella qualità di direttore responsabile del mensile “Dialogo” (edito dall’Associazione culturale Editoriale Dialogo), aveva dato incarico attraverso il proprio legale di inviare lettera di formale reclamo, e con vibrate lamentele, alle Funzioni postali competenti al fine di rimuovere le discrasie compiutamente segnalate.

«Noi – aggiunge il direttore Paolo Oddo – non molleremo la presa su questo scandaloso servizio e agiremo in tutte le sedi competenti (tra cui l’Agenzia per le Comunicazioni, l’Ordine dei Giornalisti, la Procura)».

«Tanto più», rincara la dose il direttore, «che il problema sembra si limiti a questa provincia, dove abbiamo il 90% degli abbonati, e Modica (80%), visto che a Pordenone e a Siracusa città sono state consegnate le copie di febbraio dopo cinque giorni dalla spedizione».

Frattanto, lo staff del mensile “Dialogo”, nel chiedere scusa ai propri abbonati per i ritardi, e ricordando a tutti i lettori che lo scopo di un giornale è “simile a quello di un virus: contagiare più persone possibile” (come a suo tempo ebbe a dire il giornalista Piero Vernuccio), rende disponibile – per chi ne faccia richiesta alla Redazione – la copia digitalizzata di “Dialogo” (mese di gennaio 2026) in formato pdf.

Mentre in tanti attendono – a tutt’oggi – di ricevere, tramite veicolo postale, la copia cartacea di “Dialogo” (gennaio 2026), la Redazione segnala che, nel frattempo, è già stato spedito agli abbonati il successivo numero di febbraio… nella speranza che non venga recapitato a giugno!

Giuseppe Nativo





Luogo: MODICA, RAGUSA, SICILIA