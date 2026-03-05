Enna, lavori e manutenzioni: chiusure e divieti in via Roma e via Mercato

Modifiche temporanee alla viabilità nel centro cittadino nei prossimi giorni per consentire l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione e lavori urgenti sulle infrastrutture.

Ordinanza della Polizia locale

Lo comunica il Comando della Polizia Locale di Enna che, con ordinanza n. 105 del 4 marzo 2026, ha disposto limitazioni al traffico in via Roma per permettere i lavori di sistemazione e pulizia delle grondaie dell’edificio del Liceo Classico, situato ai civici 447/436.

Divieto di sosta e transito

In particolare, venerdì 6 marzo, dalle 7.30 alle 13.00 e comunque fino al termine delle operazioni, sarà istituito il divieto temporaneo di sosta con rimozione forzata nel tratto di via Roma compreso tra l’intersezione con via Largo Rosso e quella con via Porta Palermo.

Nello stesso tratto, dalle 8.30 alle 12.00, sarà inoltre attivo il divieto di transito veicolare. Il traffico sarà deviato su via S. Chiara e su via Largo Rosso.

Le altre modifiche

Ulteriori modifiche alla circolazione sono previste anche nei giorni successivi. Con ordinanza n. 106 del 4 marzo 2026, la Polizia Locale ha infatti disposto la chiusura temporanea di un tratto di via Mercato per consentire a e-distribuzione l’esecuzione di lavori urgenti finalizzati all’eliminazione di uno stato di pericolo presso la cabina di trasformazione denominata “Mercato”.

Il provvedimento sarà in vigore dal 9 al 13 marzo, nella fascia oraria 9.00 – 18.00, con divieto di transito veicolare lungo il tratto di via Mercato compreso tra piazza Puccini e piazza Neglia.

La Polizia Locale invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a utilizzare percorsi alternativi durante i periodi interessati dai lavori.

