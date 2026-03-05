In auto con mezzo chilo di droga, corriere fermato sulla A19, sequestrati pure i telefoni

Un controllo di routine sull’autostrada A19 nei pressi dello svincolo Gerbini, si è trasformato in un colpo al traffico di droga. Nei giorni scorsi, la Polizia stradale di Catenanuova ha fermato un’auto sospetta, scoprendo all’interno quattro panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 400 grammi.

I telefonini

Non solo droga: durante il controllo sono stati sequestrati anche quattro smartphone e quattro mini telefoni, strumenti che, secondo gli investigatori, potrebbero essere stati utilizzati per coordinare il traffico.

Ai domiciliari

Il conducente, pluripregiudicato, è stato accompagnato negli uffici del Distaccamento Polizia Stradale e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa degli sviluppi dell’indagine. Il procedimento è ancora in corso: l’uomo è gravemente indiziato di trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti





