L’Enna cade al Gaeta, passa l’Athletic Club Palermo

L’inizio di settimana dell’Enna era stato segnato da un colpo di scena: l’allenatore Passiatore non è più alla guida della squadra dopo una clamorosa rottura con la società.

Il caso Passiatore

Al suo posto, alla vigilia del recupero della 24ª giornata di Serie D, è subentrato Cimino, che in realtà ha esordito con il successo contro il Gela al Gaeta ma senza ancora i galloni di primo allenatore . La seconda di Cimino allo stadio Generale Gaeta contro l’Athletic Club Palermo, nel recupero dopo la sospensione delle settimane scorse per impraticabilità del campo, si è rivelata complicata: i nerorosa si sono imposti per 2-1, conquistando la vetta della classifica.

La gara

La partita si apre su ritmi lenti, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi. Le prime occasioni arrivano solo intorno al 26′, quando Maurino calcia una punizione dalla destra: Mangano blocca senza problemi. Poco dopo, Distratto ci prova dalla distanza per l’Enna, ma Panaro si oppone con il corpo, mantenendo inviolata la porta.

La svolta

Il match cambia volto al 38′. Su calcio d’angolo dalla destra, Torres anticipa tutti di testa e batte Mangano, portando in vantaggio i siciliani. L’Enna prova a reagire, ma cinque minuti più tardi è ancora l’Athletic a segnare: Zaic entra in area e viene steso da Zerillo. Dal dischetto, Maurino non sbaglia e firma il 2-0.

La ripresa

Nella ripresa l’Enna aumenta il pressing. Al 55′, Spina si presenta a pochi passi dalla porta su punizione di Distratto, ma calcia fuori. L’Athletic sfiora il tris con Rafele e Bova, quest’ultimo fermato da Mangano in un uno contro uno. Tuttavia, la rete arriva subito dopo: Pozzi, subentrato dalla panchina, accorcia le distanze con un diagonale preciso che sorprende Greliak.

Nonostante il forcing finale, l’Enna non riesce a trovare il pareggio. Nel finale, Micoli di testa sfiora il palo su cross di Grillo, ma il risultato resta invariato.

Con questo risultato, l’Athletic Club Palermo vola a 51 punti, mentre l’Enna resta fermo, pronta a preparare il prossimo impegno in campionato con la necessità di reagire dopo il cambio in panchina.



