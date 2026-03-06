A tavola col ladro: il furto di Pietraperzia che squarcia il velo sulla sicurezza

Se leggessimo il mondo solo attraverso le lenti del Sole 24 Ore, la provincia di Enna sarebbe un eden inaccessibile al male. Secondo l’ultimo Indice della Criminalità, il territorio ennese è una roccaforte della legalità, stabilmente posizionato tra le dieci province meno colpite da denunce in Italia. Ma tra le strade di Pietraperzia, mentre i riflessi dorati del pomeriggio domenicale illuminano una tavola imbandita, la statistica si frantuma contro la realtà di un furto “in diretta”.

La statistica come specchietto per le allodole

Il dato del Sole 24 Ore parla chiaro: Enna è una delle zone con il minor numero di furti in abitazione denunciati. Tuttavia, l’analisi giornalistica impone di guardare oltre la superficie. Il numero di denunce è un indicatore di criminalità emersa, non di criminalità reale.

Come accade a Siracusa, dove il silenzio assordante sulle estorsioni nasconde una realtà fatta di bombe e saracinesche bruciate (documentata dalle associazioni antiracket ma invisibile nei registri di polizia), anche nell’ennese il “senso di impunità” rischia di drogare i dati. Se il cittadino percepisce che l’autore del reato è “noto e impunito” – come denunciato dall’imprenditrice Enza Di Gloria – la propensione alla denuncia crolla. Il risultato? Una provincia che scala le classifiche della sicurezza mentre i suoi cittadini si barricano in casa.

Cronaca di un’Insicurezza Meridiana

Il caso di Pietraperzia è l’emblema di questa frattura. Un furto consumato alle 15:00, con la famiglia riunita al piano terra, non è un semplice reato predatorio: è una sfida al tessuto sociale. L’intruso ripreso dalle telecamere agisce senza maschera e sotto gli occhi delle vittime

Questo dettaglio, evidenziato nella lettera aperta dell’imprenditrice, suggerisce che non vi sia alcun timore delle conseguenze legali.

L’Effetto sommerso: Di Gloria parla di “punta dell’iceberg”

Se per ogni denuncia formale esistono altri tre, quattro episodi non segnalati per scetticismo o rassegnazione, la classifica del Sole 24 Ore smette di essere una bussola e diventa un miraggio.

Il Fattore Umano contro l’Algoritmo

Mentre il Dipartimento di Pubblica Sicurezza elabora i flussi di dati, a Pietraperzia nasce una “rete reale di cittadini”. È qui che l’inchiesta svela il dato più politico: la nascita di una petizione popolare non è solo una richiesta di aiuto, è una mozione di sfiducia verso un sistema di sicurezza “su carta”.

L’allarme sociale non è un parametro quantificabile in un foglio Excel, ma si misura nel trauma dei genitori settantenni dell’imprenditrice, nella rabbia dei vicini e nella consapevolezza che la “serenità dei cittadini” non può essere garantita da una posizione in classifica, ma dalla certezza della pena e dalla prevenzione sul campo.

L’Isola felice alla prova del reale

La provincia di Enna si trova a un bivio. Può continuare a fregiarsi del titolo di “provincia sicura” basandosi sul basso tasso di denunce, o può ascoltare il grido che arriva da Pietraperzia. Il confronto con Siracusa ci insegna che l’assenza di denunce può essere il sintomo di una malattia, non della salute di un territorio.Se il controllo del territorio viene percepito come latitante, il cittadino smette di essere utente dello Stato e diventa giustiziere di se stesso o, peggio, vittima rassegnata. La sicurezza di Enna non si difende nei salotti della statistica, ma garantendo che nessuno possa più entrare in una casa a volto scoperto mentre una famiglia sta pranzando.