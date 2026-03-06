Referendum, a Piazza Armerina iniziativa di Fratelli d’Italia con il ministro Musumeci

Si terrà alle 18.00 al Teatro Garibaldi di Piazza Armerina l’iniziativa politica “Si riforma”, promossa dal circolo locale di Fratelli d’Italia presieduto da Giovanni Bologna, in collaborazione con la segreteria provinciale del partito. L’incontro sarà dedicato a un momento di confronto e approfondimento sui temi legati al referendum in programma il 22 e 23 marzo, con la partecipazione di dirigenti, amministratori, militanti e cittadini.

Gli interventi

All’appuntamento interverranno l’avvocato Nino Cammarata, l’onorevole Giorgio Assenza, presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, le parlamentare regionale Luisa Lantieri e la deputata nazionale Eliana Longi e l’europarlamentare Ruggero Razza.

Le conclusioni saranno affidate al senatore Nello Musumeci, attuale ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare. L’iniziativa si inserisce nel percorso di informazione e mobilitazione politica promosso dal partito in vista della consultazione referendaria.