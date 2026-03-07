Pasqua sarà il primo test: la vera incognita per il turismo ennese resta la guerra

A prima vista sembrano mondi lontani. Da una parte il Golfo Persico, epicentro di una nuova stagione di tensioni tra Iran e Stati Uniti.

Dall’altra l’altopiano ennese, nel cuore della Sicilia, dove il turismo si muove ancora con numeri piccoli e ritmi lenti. Eppure nel turismo globale del 2026 queste distanze si accorciano.

Gli effetti collaterali sul turismo

Le crisi geopolitiche non colpiscono solo i Paesi coinvolti direttamente. Spesso ridisegnano interi flussi turistici, modificano le percezioni di sicurezza e cambiano le rotte dei viaggiatori internazionali.

Ed è proprio in questi passaggi che anche territori apparentemente periferici, come l’entroterra siciliano, possono trovarsi coinvolti. Un turismo che cresce, ma resta fragile

Negli ultimi anni il turismo nella provincia di Enna ha mostrato segnali di crescita.

I dati

Secondo elaborazioni su dati ISTAT e Regione Siciliana, nel 2022 il territorio ha registrato circa 58 mila arrivi turistici e oltre 108 mila presenze, con una permanenza media inferiore ai due giorni.

Il dato più significativo è arrivato nel 2023, quando il turismo provinciale ha registrato un forte incremento:

+25,7% negli arrivi

+29,9% nelle presenze

una delle crescite percentuali più elevate tra le province siciliane.

Nel 2024 il trend positivo si è consolidato.

Le stime indicano che la provincia abbia raggiunto circa:

75 mila arrivi

145 mila presenze

Numeri ancora lontani dalle grandi destinazioni costiere dell’isola, ma comunque indicativi di una lenta riscoperta turistica dell’entroterra.

Il peso della Villa Romana del Casale

Il turismo nell’Ennese ha una geografia molto precisa.

Il principale motore dei flussi è Piazza Armerina, grazie alla Villa Romana del Casale, sito UNESCO che rappresenta il vero polo di attrazione culturale della provincia. Nel 2023 il sito ha superato i 290 mila visitatori, confermandosi tra i monumenti più frequentati della Sicilia.

Insieme a Enna città, questi due centri concentrano la grande maggioranza dei flussi turistici provinciali. Il problema non è l’attrattività del patrimonio. È la struttura del turismo.

Gran parte dei visitatori arriva infatti nell’entroterra durante itinerari più ampi che includono: Catania, Taormina, Siracusa Agrigento.

Un turismo di passaggio, che raramente supera una notte di permanenza. Ed è proprio questo che rende il sistema più vulnerabile alle crisi internazionali.

Pasqua: il primo vero banco di prova

La Pasqua, tradizionalmente uno dei momenti più importanti per il turismo culturale e religioso nell’entroterra siciliano, sarà il primo test per capire se le tensioni internazionali stanno già influenzando i flussi turistici.

In molte città d’arte italiane gli operatori del settore registrano già segnali di rallentamento nelle prenotazioni. A Roma, per esempio, le associazioni di categoria stimano circa 80 mila presenze in meno rispetto alle previsioni iniziali per le festività pasquali.

Se questa tendenza dovesse riflettersi anche in Sicilia, l’impatto potrebbe essere percepito soprattutto nei territori che dipendono dal turismo culturale. L’Ennese rientra pienamente in questa categoria.

Le festività pasquali rappresentano infatti uno dei pochi momenti dell’anno in cui il territorio riesce ad attrarre flussi turistici significativi, grazie alla combinazione tra patrimonio artistico, tradizioni religiose e clima primaverile.

Un eventuale rallentamento dei viaggi internazionali potrebbe quindi incidere proprio su questa prima fase della stagione turistica.

Quando la geopolitica entra nel turismo

Il turismo contemporaneo è sempre più sensibile alla geopolitica. Non servono guerre sul territorio perché i flussi cambino direzione. Basta che una destinazione venga percepita come parte di un’area instabile.

La Sicilia, nel Mediterraneo del 2026, occupa una posizione delicata.

L’isola ospita infrastrutture strategiche della NATO e degli Stati Uniti, tra cui la base di Sigonella e il sistema MUOS di Niscemi.

Non rappresentano un rischio concreto per i visitatori. Ma nella narrazione mediatica internazionale contribuiscono a collocare la Sicilia in uno spazio geopolitico percepito come sensibile. Quando questo accade, il turismo reagisce sempre allo stesso modo: rallenta.

E quando rallentano le grandi destinazioni costiere, inevitabilmente rallenta anche il turismo nell’entroterra.

Il paradosso del Mediterraneo

C’è però anche uno scenario opposto. Se la crisi nel Medio Oriente dovesse ridurre i flussi turistici verso destinazioni come Israele, Giordania, Egitto o Turchia, parte di questi viaggiatori potrebbe orientarsi verso mete alternative nel Mediterraneo occidentale.

In questo scenario la Sicilia potrebbe perfino beneficiare della crisi.

Il problema è che questo vantaggio non si distribuisce automaticamente su tutto il territorio. Le aree costiere intercettano per prime questi flussi. L’entroterra arriva dopo. Se arriva.

La sfida dell’entroterra

La provincia di Enna dispone di risorse culturali e naturalistiche di grande valore:

la Villa Romana del Casale

il Castello di Lombardia

il Parco archeologico di Morgantina

il Geopark Rocca di Cerere

un patrimonio diffuso di borghi e paesaggi rurali.

Ma manca ancora una strategia territoriale capace di trasformare queste risorse in una destinazione turistica integrata. Le crisi globali funzionano spesso come test di maturità per i sistemi turistici.

Se il Mediterraneo dovesse entrare in una nuova fase di instabilità, anche il turismo siciliano dovrà affrontare questa prova. E per l’entroterra — che parte da una posizione più fragile — la sfida sarà ancora più complessa. Perché nel turismo globale le distanze contano sempre meno.

E una guerra a tremila chilometri di distanza può cambiare, nel giro di pochi mesi, anche il destino turistico di un territorio nel cuore della Sicilia.