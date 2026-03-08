Elezioni, AVS: “Mai con Mirello”, il Campo largo naufraga a Enna

Nel campo progressista ennese si apre una crepa in vista delle prossime elezioni amministrative. Alleanza Verdi Sinistra ha infatti escluso in modo netto qualsiasi ipotesi di sostegno alla candidatura a sindaco di Mirello Crisafulli, mettendo fine alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore su una possibile convergenza del centrosinistra.

La nota congiunta

La presa di posizione è arrivata attraverso una nota congiunta dei vertici regionali della coalizione: Pierpaolo Montalto, segretario regionale di Sinistra Italiana–AVS, e Fabio Giambrone, portavoce regionale di Europa Verde–AVS.

Nel comunicato i due esponenti politici hanno respinto senza margini di interpretazione l’ipotesi di un appoggio al candidato.

«Alleanza Verdi Sinistra non sosterrà mai la candidatura di Mirello Crisafulli», affermano, sottolineando come la scelta sia dettata da motivazioni politiche e valoriali.

Le ragioni del no a Mirello

Secondo la coalizione ambientalista, infatti, la storia politica e le posizioni del candidato sarebbero «assolutamente incompatibili» con il programma e i principi su cui si fonda l’alleanza.



La nota arriva dopo la pubblicazione di un articolo che ipotizzava un possibile asse tra le diverse forze progressiste ennesi attorno alla candidatura di Crisafulli. Uno scenario che avrebbe potuto ricompattare il centrosinistra locale in vista della sfida per Palazzo di Città.

La linea intransigente

AVS, tuttavia, ha deciso di intervenire per chiudere la porta a qualsiasi equivoco politico, tracciando una linea di demarcazione netta.



Il nodo dell’unità nel campo progressista

Nonostante lo stop alla candidatura di Crisafulli, la coalizione non esclude il dialogo con le altre forze progressiste presenti in città. Escludendo il Centrodestra, non resta che l’area di riferimento al presidente del Consiglio Paolo Gargaglione o quella che fa riferimento a Filippo Fiammetta. Ed il M5S? In teoria è sul carro di Crisafulli e del Pd.

La frattura ed il peso di AVS a Enna

Nel quadro delle prossime amministrative di Enna, la presa di posizione di AVS rappresenta comunque un primo elemento di frattura nel campo del centrosinistra, dove il tema dell’unità resta ancora tutto da definire.

Ma è anche vero, almeno su Enna, che il peso politico di AVS non è certamente importante, rappresenta sicuramente, sotto l’aspetto politico, una brusca frenata all’ipotesi del Campo largo su cui in chiave regionale e nazionale i partiti del Centrosinistra sono impegnati.



