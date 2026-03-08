Turismo e cultura, gli eventi attorno al Parco Archeologico Morgantina – Villa Romana del Casale

Conferenza stampa – 10 marzo, ore 10.30

Palazzo Trigona – Piazza Armerina

Saranno presenti i sindaci e gli assessori al turismo dei Comuni (Aidone, Mazzarino, Piazza Armerina, Pietraperzia) del Comitato Tecnico Scientifico, il direttore del Parco Archeologico Morgantina – Villa Romana del Casale e il presentatore televisivo Diego Caltabiano.

Il Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, uno dei principali poli culturali della Sicilia e quarto sito regionale per numero di visitatori, continua a rafforzare il proprio ruolo di motore culturale e turistico dell’entroterra siciliano.

Cuore del Parco sono la Villa Romana del Casale, patrimonio UNESCO dal 1997 e celebre in tutto il mondo per i suoi straordinari mosaici, Morgantina e il Museo Archeologico di Aidone, sede della celebre Dea di Morgantina (nota anche come Venere di Morgantina), restituita all’Italia dal Getty Museum di Los Angeles.

Fanno inoltre parte del Parco il sito di Philosofiana, nel territorio di Mazzarino, e l’area archeologica dei Runzi, nel territorio di Pietraperzia, siti che continuano a restituire importanti testimonianze storiche.

I Comuni del Comitato Tecnico Scientifico affiancano il Parco in un programma di promozione del territorio a livello regionale, nazionale e internazionale, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio archeologico e culturale dell’entroterra siciliano.

Sul fronte regionale prende il via la terza edizione del programma televisivo “Sicilia in Festa”, dedicato alla valorizzazione delle tradizioni e dei territori siciliani. Il programma sarà trasmesso in diretta ogni giovedì dal Teatro Garibaldi di Piazza Armerina e sarà condotto dal presentatore televisivo Diego Caltabiano.

Nel quadro delle iniziative di promozione nazionale è prevista inoltre la presentazione della rassegna di teatro classico di Morgantina, in programma nel mese di luglio, prodotta dalla Michele Di Dio Management in collaborazione con il Comune di Aidone e il Parco Archeologico Morgantina – Villa Romana del Casale, che sarà presentata l’11 marzo presso il Senato della Repubblica – Palazzo Madama, Roma, importante occasione di valorizzazione culturale del territorio e del suo patrimonio archeologico.

Parallelamente prosegue l’attività di promozione internazionale attraverso la partecipazione alle principali fiere turistiche europee e mondiali. L’attività è coordinata da Thomas Van Compernolle, professionista belga che cura la presenza del territorio nelle manifestazioni internazionali.

Il percorso promozionale ha già fatto tappa a Amburgo, Utrecht e Budapest e proseguirà con nuovi appuntamenti a Parigi, Barcellona, Mumbai e Montreal, con l’obiettivo di attrarre nuovi flussi turistici verso l’entroterra siciliano e i siti culturali del Parco.

Particolare rilievo avrà la missione istituzionale a Parigi dal 13 al 15 marzo, alla quale parteciperanno gli amministratori dei Comuni del Comitato Tecnico Scientifico.

La missione sarà resa possibile grazie alla sponsorizzazione della Renaissance Exhibitions, società che produce e cura le grandi mostre ospitate presso la Villa Romana del Casale, Palazzo Trigona e nei Comuni del Comitato Tecnico Scientifico.

Il programma prevede il 13 marzo un incontro presso l’Ambasciata d’Italia a Parigi, il 14 marzo la partecipazione al Salone Internazionale del Turismo di Parigi con incontri B2B e attività di promozione, e il 15 marzo un incontro tecnico al Petit Palais, organizzato dal curatore delle grandi mostre della Villa Romana del Casale e di Palazzo Trigona, dott. Sanfo, per definire l’organizzazione di una importante esposizione internazionale.

L’incontro al Petit Palais sarà dedicato alla progettazione di una grande mostra della durata di sei mesi, che porterà a Parigi uno dei più affascinanti reperti emersi dai recenti scavi della Villa Romana del Casale: il celebre “Infradito”, insieme ad altri importanti elementi archeologici del Parco.

L’esposizione rappresenterà una straordinaria occasione per raccontare al pubblico internazionale la ricchezza archeologica e culturale della Sicilia interna.

Tutte le iniziative di promozione territoriale saranno presentate nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 10 marzo alle ore 10.30 a Palazzo Trigona, a Piazza Armerina.

Durante l’incontro verranno illustrati il programma delle attività regionali, nazionali e internazionali e le strategie di valorizzazione promosse dal Parco Archeologico Morgantina – Villa Romana del Casale insieme ai Comuni del Comitato Tecnico Scientifico.

Un percorso condiviso che punta a portare la Sicilia autentica nel mondo, rafforzando il ruolo dell’entroterra come destinazione culturale di eccellenza.