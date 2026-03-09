Auto finisce in una scarpata sulla Statale 121 tra Agira e Regalbuto
Agira - 09/03/2026
Incidente stradale autonomo nella notte lungo la strada statale 121, nel tratto che collega Agira a Regalbuto.
Il soccorso dei pompieri
Intorno alle 2.10 i Vigili del Fuoco del distaccamento di Leonforte sono intervenuti al chilometro 70.500 a seguito della segnalazione di un’auto finita fuori strada.Per cause ancora in corso di accertamento, una Mini Cooper elettrica ha improvvisamente perso il controllo, uscendo dalla carreggiata e terminando la propria corsa in una scarpata.Sul posto i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dal sinistro.
Non ci sono feriti
Fortunatamente l’incidente non ha causato feriti.Presenti anche i Carabinieri della stazione di Assoro, che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.