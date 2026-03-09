Danni del maltempo, al via lavori per la strada di via Unità d’Italia

Via Unità d’Italia torna al centro degli interventi di manutenzione urbana dopo i danni provocati nei mesi scorsi dal maltempo. Sono infatti partiti giovedì 5 marzo i lavori di ripristino del manto stradale nel tratto che era stato gravemente compromesso dal passaggio del ciclone Harry.

Le verifiche

Prima di procedere con l’apertura del cantiere, l’amministrazione comunale ha effettuato una serie di verifiche tecniche per individuare con precisione le cause del cedimento della carreggiata e valutare eventuali responsabilità di soggetti terzi.

«Prima di avviare i lavori – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Gaetana Palermo – è stato necessario accertare le cause del danno e verificare eventuali responsabilità di altri enti. Un passaggio indispensabile per evitare che il problema possa ripresentarsi e rendere vano l’intervento di ripristino».

Il cronoprogramma

Il cantiere ha subito una breve battuta d’arresto nella giornata a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La pioggia ha infatti costretto le maestranze a sospendere temporaneamente le operazioni, riprese regolarmente questa mattina. Salvo ulteriori imprevisti, la conclusione dei lavori è prevista entro la prossima settimana.

Nel frattempo proseguono anche gli interventi di manutenzione in altre zone del centro urbano. L’assessore Palermo ha infatti reso noto che sono stati completati i lavori di ripristino nella parte bassa di via Roma e nell’area di piazza Antonello da Messina, dove si è intervenuti per migliorare le condizioni della pavimentazione e la sicurezza della viabilità.

