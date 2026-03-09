Energia in provincia di Enna: luce più leggera, gas più caro

Nel 2025 le famiglie siciliane hanno continuato a confrontarsi con bollette elevate per luce e gas, nonostante il quadro energetico europeo meno teso rispetto ai picchi dell’ultimo biennio. Secondo l’analisi del portale Facile.it, la spesa media annua per luce e gas in Sicilia è stata di 1.710 euro per i clienti domestici nel mercato libero con tariffa indicizzata,* un valore superiore di oltre 500 euro rispetto a prima della crisi energetica del 2018. Ma quali sono i numeri per la nostra provincia, e come si confrontano con il resto dell’Isola?

Provincia di Enna: luce e gas a confronto con la Sicilia

Bollette dell’elettricità (2025). Secondo la ricerca, la provincia di Enna è risultata quella con la spesa elettrica media più bassa di tutta la Sicilia: Enna: 637 euro all’anno per una famiglia tipo, con consumo medio di 1.970 kWh.

A confronto, altre province siciliane rilevate:

Caltanissetta: 870 euro per 2.934 kWh

Ragusa: 867 euro per 2.922 kWh

Messina: 801 euro per 2.649 kWh

Agrigento: 718 euro per 2.306 kWh

Siracusa: 731 euro per 2.360 kWh

I consumi elettrici e la spesa media per luce in provincia di Enna sono tra i più bassi in Sicilia, distanziandosi in modo netto dalle province del centro‑sud dell’Isola con consumi e costi più alti.

Il caso gas

Il profilo energetico si capovolge se passiamo al gas. In Sicilia, le spese medie per il gas variano molto da territorio a territorio:

Catania: 1.220 euro per consumo medio di 852 Smc

Enna: 1.103 euro per 762 Smc

Ragusa: 910 euro per 611 Smc

Agrigento: 838 euro per 555 Smc

Palermo: 784 euro per 513 Smc

Siracusa: 728 euro per 470 Smc

A differenza dell’elettricità, la provincia di Enna figura tra le più costose per la bolletta del gas in Sicilia, seconda solo a Catania tra le province rilevate.

Cosa dicono i dati: perché le differenze tra province?

I dati mostrano che nella provincia di Enna si consumano meno kWh di elettricità rispetto alla media siciliana, con una spesa più contenuta. Questo può dipendere da diversi fattori:

Stili di vita e metrature abitative: molte famiglie ennesi vivono in abitazioni con consumi elettrici più bassi, spesso non dipendenti dall’elettricità per riscaldamento principale o per grandi elettrodomestici.

Minore utilizzo di impianti ad alto consumo: rispetto alle aree urbane o costiere, dove si può fare maggiore uso di pompe di calore o condizionatori, in provincia di Enna la stagione invernale favorisce l’uso di sistemi a gas per il riscaldamento.

Efficienza energetica crescente: negli ultimi anni è cresciuta la diffusione di lampade LED, elettrodomestici più efficienti e buone pratiche di consumo, che diminuiscono i kWh annui consumati.

Queste dinamiche offrono una spiegazione ai minori consumi e alla spesa elettrica più competitiva rispetto alle province come Caltanissetta o Ragusa, dove i consumi per famiglia sono più alti.

Gas: perché le famiglie ennesi spendono di più

La spesa media elevata per il gas in provincia di Enna può essere influenzata da:

Dipendenza dal gas per il riscaldamento: in molte zone dell’entroterra siciliano, le temperature invernali più rigide aumentano l’uso di caldaie a gas per riscaldare le case, con consumi annuali sensibili.

Minore presenza di reti alternative: rispetto alle aree metropolitane o costiere, dove possono essere presenti reti più diversificate o soluzioni energetiche alternative, l’uso del gas naturale resta predominante in gran parte del territorio ennesi.

Struttura delle tariffe nazionali: i prezzi del gas in Italia sono stati, negli ultimi anni, mediamente più alti di quelli dell’energia elettrica (una dinamica confermata anche da dati dell’Autorità per l’Energia), e questo si riflette in bollette più care per famiglie con consumi elevati di gas per riscaldamento.

Questo spiega anche perché, pur bruciando meno energia elettrica, le famiglie dell’ennese finiscono per pagare bollette del gas tra le più consistenti dell’Isola.

Che cosa cambia per le famiglie ennesi?

La comparazione provinciale aiuta a capire non solo quanto si spende, ma perché si spende?

Per l’elettricità, Enna si posiziona meglio della media siciliana, grazie a consumi più contenuti e un profilo di utenza più efficiente nei comportamenti domestici.

Per il gas, invece, i costi risultano tra i più alti dell’Isola, riflettendo una dipendenza dal gas per il riscaldamento e da condizioni climatiche interne.

Per le famiglie ennesi che vogliono ridurre i costi energetici, gli esperti di consumatori e analisti del settore suggeriscono: verificare periodicamente le offerte sul mercato libero e confrontarle tra loro; considerare soluzioni di efficienza energetica (isolamento, apparecchi più efficienti); valutare l’adozione di impianti alternativi nei casi in cui sia tecnicamente e economicamente sostenibile.