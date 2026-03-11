Caro carburante, nelle aree interne il pieno costa di più: l’effetto rincari nell’Ennese

Nell’entroterra siciliano l’automobile non è un’abitudine: è una necessità. Nella provincia di Enna, dove i paesi sono distanti tra loro, i servizi spesso concentrati nei centri più grandi e il trasporto pubblico non sempre riesce a coprire tutto il territorio, il carburante diventa una delle principali voci di spesa quotidiana.

Nel 2026 il prezzo della benzina e del gasolio è tornato a salire, e nelle aree rurali come quelle dell’Ennese l’impatto è più forte che altrove. I dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy indicano prezzi medi in Sicilia tra 1,82 e 1,89 euro al litro per la benzina e tra 1,67 e 1,74 per il diesel. Una differenza che può arrivare fino a 15 centesimi al litro rispetto ad alcune regioni del Nord Italia.

Per chi vive nei centri dell’entroterra – da Piazza Armerina a Nicosia, da Leonforte a Troina – non si tratta di un semplice rincaro. È un costo che si ripete ogni settimana e che pesa su famiglie, lavoratori e imprese locali.

Vivere nelle aree rurali significa usare l’auto ogni giorno

La provincia di Enna è uno dei territori più interni della Sicilia e uno dei più estesi dal punto di vista rurale. Molti cittadini si spostano quotidianamente tra comuni diversi per lavoro, studio o servizi sanitari.

Chi lavora a Enna città spesso arriva dai centri vicini. Chi vive nelle aree agricole deve spostarsi tra terreni, magazzini e mercati. Chi studia o lavora fuori provincia percorre decine di chilometri ogni giorno.

In questo contesto l’automobile diventa il mezzo principale, spesso l’unico, per muoversi.

Il caro carburante quindi non colpisce solo il momento del rifornimento. Incide sul costo complessivo della vita nelle aree interne.

Perché il carburante costa di più in Sicilia

Dietro i prezzi più alti alla pompa ci sono diverse cause strutturali. La prima è la minore concorrenza tra distributori. In molte regioni del Nord la presenza diffusa di self service e pompe indipendenti crea una competizione che spinge i prezzi verso il basso. Nelle aree interne della Sicilia la rete dei distributori è più limitata e la pressione competitiva è minore.

Il secondo fattore è la logistica dell’isola. Anche quando il carburante viene raffinato in Sicilia, entra comunque nei circuiti commerciali nazionali e internazionali prima di arrivare ai distributori. Questo comporta costi di trasporto e intermediazione che finiscono nel prezzo finale.

Il terzo elemento riguarda proprio le distanze tipiche delle aree rurali. Nei territori interni gli spostamenti sono più lunghi e più frequenti rispetto alle grandi città. Questo significa che il carburante incide maggiormente sul bilancio familiare.

Il 2026 e l’aumento delle accise sul diesel

Quest’anno i rincari sono stati accentuati anche dalle modifiche fiscali sui carburanti. Dal 1° gennaio 2026 le accise sul gasolio sono state allineate a quelle della benzina, raggiungendo 67,29 centesimi al litro. L’aumento effettivo sul diesel è stato di circa 4 centesimi al litro, che diventano quasi cinque con l’IVA.

Contemporaneamente il prezzo del petrolio Brent è salito oltre i 90 dollari al barile, molto più dei 66 dollari previsti nelle stime economiche del governo.

Il risultato è un prezzo alla pompa più alto in tutta Italia, ma con effetti più pesanti nelle regioni meridionali e nelle zone interne.

In Sicilia, dove tra il 60 e il 70% delle auto è alimentato a diesel, l’impatto è ancora più evidente. Per una famiglia dell’entroterra un pieno da 50 litri può costare circa 2,5 euro in più rispetto alla media lombarda.

Con due rifornimenti al mese si superano facilmente gli 80-100 euro di spesa aggiuntiva all’anno solo per il carburante.

L’effetto sulle imprese dell’entroterra

Il caro carburante non riguarda solo le famiglie. Nelle aree rurali dell’Ennese colpisce direttamente anche l’economia locale.

Agricoltura e piccole imprese dipendono in larga parte dal gasolio. Trattori, mezzi agricoli, sistemi di irrigazione e trasporti funzionano tutti con carburante. Negli ultimi mesi il gasolio agricolo ha registrato aumenti fino a 20 centesimi al litro, con effetti immediati sui costi di produzione.

Anche il settore dell’autotrasporto – fondamentale per collegare l’entroterra con i mercati regionali – sta registrando un aumento dei costi. Le stime parlano di circa 3.000 euro di spese aggiuntive per azienda nel breve periodo, con cifre che potrebbero superare i 15.000 euro se i prezzi del petrolio dovessero restare elevati.

Questo aumento si trasferisce lungo tutta la filiera: dal campo al trasporto, fino al prezzo finale dei prodotti.

Il divario con il Nord

Il confronto con le regioni settentrionali resta uno dei punti più critici. In territori come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna la maggiore concorrenza tra distributori e una logistica più semplice contribuiscono a mantenere i prezzi più bassi. La differenza rispetto alla Sicilia può arrivare a 15 centesimi al litro.

Per chi vive nelle aree interne, dove i chilometri percorsi ogni giorno sono spesso molti di più rispetto alle città, questa differenza diventa una vera e propria tassa invisibile legata alla geografia.

Le possibili misure del governo

Il tema dei rincari dei carburanti è arrivato anche al centro dell’agenda politica nazionale. Il governo guidato da Giorgia Meloni ha attivato una task force per monitorare l’andamento dei prezzi di energia e carburanti e valutare eventuali interventi.

Tra le ipotesi allo studio c’è il meccanismo delle accise mobili, che consentirebbe di ridurre temporaneamente la tassazione quando il prezzo del petrolio supera determinate soglie. Secondo le stime, una misura di questo tipo potrebbe portare a una riduzione tra 5 e 10 centesimi al litro alla pompa. Un intervento che alleggerirebbe la spesa per gli automobilisti, anche se non risolverebbe completamente il divario tra le diverse aree del Paese.

Nell’entroterra il prezzo del pieno racconta molto di più

Nelle grandi città il caro carburante è un problema economico. Nelle aree rurali dell’entroterra siciliano diventa qualcosa di più. Significa calcolare ogni spostamento. Significa valutare il costo del lavoro agricolo. Significa fare i conti con un territorio dove l’automobile resta indispensabile.

Nelle strade provinciali che attraversano la provincia di Enna il prezzo del carburante non è solo un numero sul display del distributore. È il costo quotidiano della mobilità in uno dei territori più interni della Sicilia. E nel 2026 quel costo pesa più che mai.