Nuovo appuntamento con i corsi di formazione organizzati da Assostampa Enna in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, fissato per il prossimo sabato 14/03/2026, con inizio alle ore 10:00 presso l’Università Kore, aula adiacente al “64 Rooms”, dal titolo “Con le donne, Oltre la notizia. Il nuovo codice rosso e le responsabilità deontologiche del cronista”.

Il corso propone l’analisi degli strumenti a disposizione dei giornalisti per un’informazione di qualità e per contribuire alla diffusione di una cultura fondata sul rispetto e sulla prevenzione.l’analisi del nuovo codice rosso porrà l’attenzione non solo sugli aspetti giuridici ma anche su quelli etici e professionali per i tuoi analisti l’uso corretto e consapevole le parole e la gestione dei cosiddetti reati spia il rapporto con le fonti giudiziarie.

I relatori sono:

Eleanna Parasiliti Molica avvocata penalista, referente associazione CoTuLeVi (contro tutte le violenze – sportello Diana per la violenza di genere)

Linda Vitali medico responsabile codice rosa Asp di Enna

Alberto Mario Consani giornalista professionista, docente di deontologia presso Iulm di Milano

Modererà gli interventi, Manuela Acqua, giornalista pubblicista, componente commissione pari opportunità Assostampa Sicilia.