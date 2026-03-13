Atti vandalici contro i manifesti di Fratelli d’Italia: il Circolo di Barrafranca non si ferma

Il Circolo di Fratelli d’Italia di Barrafranca denuncia con fermezza gli atti vandalici compiuti contro i manifesti della nostra campagna per il Sì al referendum del 22 e 23 marzo.

“Nelle scorse ore abbiamo riscontrato atti vandalici su alcuni dei nostri manifesti affissi regolarmente negli spazi a noi riservati. In diversi casi sono stati strappati del tutto, in altri il simbolo di Fratelli d’Italia e la scritta “Sì”, in un evidente tentativo di cancellare il nostro messaggio politico. Alcuni di questi manifesti sono già stati prontamente sostituiti.

Si tratta di gesti meschini e vigliacchi, che nulla hanno a che fare con il confronto democratico.

Purtroppo è il solito atteggiamento di chi sembra ragionare con il principio che o la pensiamo come loro, oppure si cerca di zittire chi ha idee diverse.

Colpisce ancora di più che questi comportamenti possano provenire da chi sostiene di voler difendere la Costituzione, facendo passare il messaggio che votare No significhi difenderla.

In realtà, la Costituzione si tutela prima di tutto rispettando il pluralismo delle idee e il confronto democratico, non “vandalizzando” i manifesti di chi esprime posizioni diverse.



Sarebbe più coerente dedicare il tempo a conoscere la riforma nel merito, senza slogan di bandiera, visto che essa rafforza i principi costituzionali, a partire dalle garanzie previste dall’articolo 111 della Costituzione, che tutela il giusto processo e l’equilibrio del sistema giudiziario.

In ogni caso, non ci lasceremo intimidire. Non sarà certo il gesto di qualche vandalo a fermare il nostro impegno.

Nelle scorse settimane abbiamo promosso momenti di confronto e informazione con i cittadini, tra cui il convegno del 28 febbraio e il gazebo informativo del 7 marzo, iniziative partecipate che hanno confermato l’interesse e l’attenzione dei cittadini verso il referendum.

Sabato 14 continueremo a essere presenti sul territorio, tra la gente, per spiegare con ancora più determinazione le ragioni del Sì in vista del voto del 22 e 23 marzo.

Non saranno i manifesti strappati a fermare il nostro impegno: continueremo a parlare con i cittadini, con chiarezza e determinazione, alla luce del sole e senza paura.

Perché i manifesti si strappano, le idee no!”

Il Direttivo del Circolo di Fratelli d’Italia Barrafranca