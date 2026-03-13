Caos viabilità ad Enna Bassa, il report del Pd: “Ecco come evitare i disagi per i cittadini”

La situazione della viabilità nella zona bassa di Enna torna al centro del dibattito politico cittadino. A intervenire è il circolo del Partito democratico “M. Rutella” di Enna Bassa, attraverso il segretario Lillo Maria Colaleo, che esprime forte preoccupazione per quanto sta accadendo negli ultimi giorni lungo le principali arterie della zona.

La condizione di Enna Bassa

Secondo Colaleo, il traffico nell’area sta assumendo “contorni sempre più drammatici e caotici”, con disagi quotidiani per cittadini, lavoratori e studenti che si muovono tra il quadrivio, la zona universitaria e le principali vie di collegamento.

Il segretario del circolo Pd sottolinea come ormai siano frequenti le lunghe code e i tempi di percorrenza dilatati, una condizione che mette in difficoltà chi deve spostarsi per lavoro, studio o per le normali esigenze quotidiane. Una situazione che, secondo il Pd, chiama la politica locale ad assumersi le proprie responsabilità.

Gli avvertimenti al Comune

Per Colaleo, quanto si sta verificando non rappresenta una sorpresa. Il circolo democratico ricorda infatti di aver segnalato già in passato il progressivo deterioramento della viabilità nella zona bassa della città.

“Già in diverse occasioni avevamo evidenziato come la situazione della viabilità a Enna Bassa stesse peggiorando”, afferma Colaleo, spiegando che il congestionamento dell’area è il risultato di diversi fattori: dall’aumento del traffico alla presenza dell’università, fino alle criticità della rete stradale e agli eventi meteorologici o straordinari che spesso aggravano le condizioni delle infrastrutture.

Proprio per questo, il segretario del Pd di Enna Bassa teme che si stia arrivando a una situazione strutturalmente critica. “Temiamo di trovarci davanti a una condizione che rischia di diventare stabilmente caotica se non si interviene con urgenza”, avverte.

Le contromisure

Da qui la richiesta di misure immediate, anche temporanee, per ridurre i disagi che i cittadini stanno vivendo in questi giorni. “Diventa improrogabile adottare misure concrete per alleviare le difficoltà che tanti cittadini stanno affrontando, e auspichiamo che l’amministrazione uscente trovi il tempo per dare qualche risposta”, aggiunge Colaleo.

Allo stesso tempo, il segretario del circolo dem guarda anche alla prossima amministrazione comunale, che dovrà affrontare in maniera strutturale il tema della mobilità urbana.

Secondo il Pd sarà necessario ripensare complessivamente lo studio della viabilità cittadina e aggiornare il piano urbano del traffico, con una progettualità organica capace di ridurre la pressione sui punti più congestionati della zona bassa.

Tra le possibili soluzioni, Colaleo richiama anche la necessità di valutare nuovi collegamenti stradali in grado di alleggerire il traffico sul quadrivio di Enna Bassa e distribuire meglio i flussi veicolari. “Bisogna lavorare anche a collegamenti alternativi, come quello tra la zona di Santa Lucia e quella di Ferrara, più volte proposto, che potrebbe contribuire a decongestionare l’area”, osserva. Nel frattempo, il Pd esprime solidarietà ai cittadini che stanno vivendo quotidianamente i disagi legati al traffico.

“Non si può più rinviare una riflessione seria sulla mobilità urbana, che riguarda tanto la parte bassa quanto quella alta della città. I cittadini di Enna meritano una città più funzionale, sicura e vivibile”, conclude Colaleo.