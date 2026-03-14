Asp di Enna, Gianpaolo Sottile nominato direttore del Servizio tecnico

L’Asp di Enna ha conferito l’incarico di direttore della UOC Servizio tecnico all’ingegnere Gianpaolo Sottile. La nomina è stata formalizzata con la delibera del febbraio 2026 e assegna una guida stabile a uno degli uffici chiave dell’azienda sanitaria provinciale. Sottile ricopriva già l’incarico di direttore facente funzioni dal novembre 2025. Con il nuovo provvedimento l’incarico diventa a tutti gli effetti definitivo, dando continuità alla gestione avviata negli ultimi mesi.

Chi è il nuovo direttore

Laureato in Ingegneria meccanica all’Università di Catania nel 1995 con il massimo dei voti, Sottile ha maturato esperienze sia nel settore privato sia nella pubblica amministrazione. Dopo aver lavorato in aziende multinazionali, ha ricoperto il ruolo di ingegnere capo in diversi comuni. Nel corso della carriera ha inoltre diretto società private attive nel campo dell’edilizia e degli impianti tecnologici, con una particolare specializzazione nelle energie rinnovabili e nell’efficientamento energetico. Dal 2020 è dirigente ingegnere dell’ASP di Enna, dopo aver vinto un concorso pubblico.

Il Servizio Tecnico dell’azienda sanitaria si occupa della progettazione, della direzione dei lavori, dei collaudi e della manutenzione straordinaria delle strutture sanitarie della provincia. Si tratta di un settore strategico soprattutto nella fase attuale, segnata dall’attuazione di diversi interventi finanziati attraverso le misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

In questo quadro, la presenza di una direzione tecnica stabile viene considerata dall’azienda un elemento essenziale per garantire l’avanzamento dei cantieri e l’avvio dei nuovi progetti che nei prossimi anni interesseranno la rete sanitaria provinciale.

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