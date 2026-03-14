Enna, al via i lavori a Dittaino: nuova manutenzione delle strade

Prenderanno il via la prossima settimana gli interventi di ripristino di alcuni tratti dell’asse viario di competenza comunale all’interno dell’area di sviluppo industriale di Dittaino. I lavori rientrano nel più ampio programma di manutenzione e riqualificazione della viabilità avviato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio Dipietro.

L’assessore Palermo

A comunicarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici Gaetana Palermo, che spiega come l’avvio degli interventi sia stato possibile dopo la conclusione dell’iter di aggiudicazione delle ditte incaricate delle manutenzioni stradali, passaggio necessario per poter dare il via alle opere previste.

Il cantiere nell’area industriale di Dittaino si inserisce in una serie di interventi che l’amministrazione comunale ha già avviato nelle ultime settimane in diversi punti della città, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della viabilità, garantire maggiore sicurezza e restituire decoro agli spazi pubblici.

I lavori conclusi

Tra le opere recentemente concluse figurano il ripristino di alcuni tratti di Via Roma, nel centro storico di Enna, e del tratto di Via Unità d’Italia, a Enna bassa, dove era stato segnalato lo svellimento di una porzione della copertura in asfalto. Nell’ambito degli interventi di manutenzione urbana è stata inoltre ripristinata la pensilina della fermata del bus di Via Trieste, danneggiata durante il recente evento meteorologico straordinario, restituendo così un servizio importante per i cittadini.

Intervento al cimitero

Un ulteriore intervento ha interessato l’area antistante il cimitero cittadino, dove nei giorni scorsi si era verificato il cedimento di un muro di sostegno. L’amministrazione è intervenuta con opere di messa in sicurezza e con una sistemazione temporanea dell’area.

«Dai conteggi previsionali effettuati dall’ufficio tecnico comunale – spiega l’assessore Palermo – emerge che per il rifacimento completo dell’opera occorrono circa 80 mila euro. In attesa di reperire questa somma nell’ambito del bilancio comunale, abbiamo comunque ritenuto necessario intervenire per mettere in sicurezza l’area e restituirle un aspetto ordinato e decoroso».

Nel frattempo sono stati rimossi i materiali di risulta e la rete di cantiere, migliorando anche l’accesso alla chiesa. È stata inoltre realizzata una palizzata in legno che nei prossimi giorni verrà allestita con immagini dedicate alla Settimana Santa.

«Uno sforzo – conclude l’assessore – che portiamo avanti con grande senso di responsabilità, nella consapevolezza delle numerose esigenze che il territorio esprime ogni giorno. Il nostro impegno è programmare e realizzare gli interventi necessari utilizzando con attenzione e rigore le risorse disponibili, per rispondere ai bisogni della città e garantire sicurezza e decoro urbano».

