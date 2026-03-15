Enna e la sua Settimana Santa: processioni, spettacoli e musica per una tradizione secolare

E’ stato presentato nella chiesa Madre di Enna il calendario degli eventi della Settimana Santa 2026, illustrato dal giornalista Massimo Colajanni.

L’assessore regionale all’Energia Francesco Colianni ha ribadito il valore della manifestazione: «Già da amministratore di questa città mi sono battuto perché rientrasse tra i Grandi eventi della Regione. Enna lo merita: la bellezza delle sue processioni e dei suoi riti va valorizzata».

Sulla stessa linea l’assessore comunale agli Eventi Mirko Milano, che ha ricordato il forte impegno dell’amministrazione: «La Settimana Santa è una delle manifestazioni più importanti della città e l’intera macchina amministrativa lavora con il massimo impegno».

Le parole di Murgano

Dal punto di vista spirituale, monsignor Vincenzo Murgano ha evidenziato «il significato profondamente eucaristico che caratterizza le processioni», mentre la storica dell’arte Federica Barbarino ha lanciato un monito: «Custodire l’autenticità del patrimonio immateriale affinché i riti non diventino semplici prodotti turistici».

Le processioni si svolgeranno dal 29 marzo al 5 aprile, con la tradizionale Spartenza prevista per il 12 aprile.

Mostre, musica e teatro: il programma degli eventi speciali

Accanto ai riti tradizionali, il calendario prevede numerosi appuntamenti culturali. Il 22 marzo al Teatro Garibaldi Neglia sarà presentato il cd-book I canti e le marce della Passione – Il suono della Settimana Santa di Enna, realizzato dal coro Passio Hennensis e dal corpo bandistico Corpo Bandistico Città di Enna con la direzione artistica di Mario Incudine.

Il 25 marzo si terrà il concerto inaugurale dei riti pasquali con orchestra d’archi, banda e coro, presentato dalla giornalista Paola Saluzzi.

Il 1 aprile, mercoledì santo, a Pergusa andrà in scena la rappresentazione sacra Passione, morte e resurrezione di Gesù, con la regia di Stefano Rizzo.

Infine, il 12 aprile nella Chiesa del Carmine sarà rappresentato lo spettacolo teatrale Il terzo giorno della compagnia Gli Eclettici, per la regia di Rosario Primavera.