Asp Enna, stop al Cup per aggiornamento digitale

Nuovo step nel processo di innovazione della sanità pubblica ennese. L’ASP Enna ha avviato il trasferimento dei propri sistemi informatici su una piattaforma digitale nazionale più sicura, il Polo Strategico Nazionale, previsto nell’ambito degli investimenti del PNRR.

In termini concreti, si tratta dello spostamento di dati e programmi – dalle prenotazioni sanitarie agli archivi digitali – da sistemi locali a una rete centralizzata dello Stato, progettata per garantire maggiore protezione delle informazioni e continuità dei servizi.

Servizi sospesi per alcuni giorni

Per consentire le operazioni tecniche, alcuni servizi saranno temporaneamente sospesi. In particolare, non saranno disponibili gli sportelli CUP su tutto il territorio provinciale, il call center e la segreteria CUP.

L’interruzione è prevista dalle ore 14:00 di venerdì 20 marzo fino alle ore 08:00 di martedì 23 marzo. Una finestra necessaria per completare il trasferimento senza rischi per i dati e il funzionamento dei sistemi.

Ripresa e vantaggi per gli utenti

I servizi torneranno regolarmente attivi da martedì 24 marzo, a partire dalle ore 08:00. L’Azienda sanitaria si è scusata per i disagi, sottolineando però l’importanza strategica dell’intervento.

L’obiettivo è dotare il sistema sanitario provinciale di infrastrutture digitali più moderne, capaci di offrire nel tempo servizi più stabili, sicuri ed efficienti, a beneficio diretto dei cittadini.