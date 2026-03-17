Enna, treno travolge furgone sui binari: paura sul tratto per Leonforte, salvi i 50 passeggeri

Mattinata di paura nel territorio ennese. Un treno ha travolto un furgoncino rimasto bloccato su un passaggio a livello nel tratto ferroviario tra Enna e Leonforte, lungo la linea Palermo-Catania. L’impatto è stato violento, ma si è evitato il peggio: nessun ferito, né tra gli occupanti del mezzo né tra i cinquanta passeggeri a bordo del convoglio.

Il passaggio a livello dopo la curva

L’incidente ha una dinamica anomala che gli inquirenti stanno cercando di ricostruire. Il passaggio a livello era regolarmente chiuso — le sbarre erano abbassate — eppure il furgoncino si è ritrovato intrappolato sui binari senza riuscire a liberarsi prima dell’arrivo del treno. A complicare tutto, la posizione del passaggio: disposto subito dopo una curva, con visibilità ridotta. Il macchinista non ha avuto margine per frenare. L’impatto era inevitabile.

Salvi per miracolo

C’è un filo sottile che questa mattina ha separato una brutta disavventura dalla tragedia. Gli occupanti del furgoncino sono usciti illesi. I cinquanta viaggiatori a bordo del treno 5491 hanno vissuto momenti di forte apprensione, ma nessuno ha riportato conseguenze fisiche. Una coincidenza di fattori ha evitato che l’incidente si trasformasse in qualcosa di molto più grave.

Disagi per i pendolari ennesi

Le ricadute sul traffico ferroviario sono state immediate. La circolazione sulla tratta è stata sospesa per consentire l’intervento dei tecnici di Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, impegnati nella messa in sicurezza e nella rimozione del furgone dai binari. I cinquanta passeggeri sono rimasti fermi a bordo in attesa di una soluzione per la riprotezione. Ritardi a cascata hanno interessato gli altri convogli in transito, con disagi pesanti per i pendolari ennesi che ogni mattina utilizzano quella tratta per raggiungere il posto di lavoro o le università.Il Comitato Pendolari Siciliani, che segue da vicino le criticità della linea anche per conto degli utenti del territorio ennese, ha confermato che erano in corso le valutazioni per ripristinare il servizio nel minor tempo possibile e che i danni al materiale rotabile erano ancora in fase di accertamento.

Indagini aperte

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per fare piena luce sull’accaduto. Il nodo centrale è uno: come si è ritrovato quel furgoncino intrappolato sui binari con le sbarre già abbassate. Una risposta che potrebbe chiamare in causa una distrazione umana, un guasto meccanico al veicolo o un’anomalia strutturale del passaggio a livello. Nelle prossime ore sono attesi i primi elementi utili alle indagini.

foto tratta da local team