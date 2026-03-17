Tragedia in campagna, morto un 41enne: indagini sulle cause del decesso

Tragedia nelle campagne di Piazza Armerina dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un 41enne. Un decesso dalle circostanze ancora poco chiare che le forze dell’ordine stanno provando a svelare e per farlo sono stati avviati degli accertamenti, a quanto pare l’uomo è stato rinvenuto in prossimità di un mezzo agricolo.

Conosciuto a Enna

Quando qualcuno ha notato il corpo del 41enne per lui non c’era più nulla da fare, il suo cuore aveva cessato di battere. La notizia del decesso si è sparsa rapidamente, raggiungendo Enna, dove l’uomo era conosciuto. Spetterà agli inquirenti accertare le modalità del decesso.