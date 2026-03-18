Orafi siciliani alla conquista della Cina: da Leonforte parte la sfida globale

Dalle botteghe dell’Ennese ai grandi hub del commercio internazionale: è questa la traiettoria che gli orafi siciliani, con una forte presenza del territorio di Enna, stanno iniziando a disegnare. L’obiettivo è ambizioso ma concreto: conquistare il mercato asiatico, con un focus particolare sulla Cina, attraverso un percorso strutturato che guarda già alla fiera internazionale di Hong Kong del 2027.

Incontro a Leonforte

Il primo passo è stato compiuto proprio a Leonforte, cuore pulsante di una tradizione orafa che negli anni ha saputo affermarsi ben oltre i confini locali. Qui si è svolto un incontro strategico che ha riunito istituzioni e protagonisti del settore: la presidente di Cna Sicilia orafi Giuliana Di Franco, la coordinatrice regionale Laura Murana, il presidente del distretto orafi e argentieri siciliani Marco Cuppari e Gianluca Mirante, direttore dell’Hong Kong Trade Development Council. Presente anche Gabriella Iannolino, responsabile dell’ufficio internazionalizzazione della Regione Siciliana.

Un tavolo operativo che segna l’inizio di un percorso condiviso, con un messaggio chiaro: il futuro dell’oreficeria ennese passa anche dall’export e dalla capacità di posizionarsi nei mercati globali più dinamici.

“Serve gioco di squadra”

“Non è un salto nel buio – ha sottolineato Di Franco – ma un cammino che richiede preparazione, visione e gioco di squadra”. Hong Kong, infatti, non è soltanto una vetrina fieristica, ma uno snodo strategico per intercettare i flussi commerciali del Sud-Est asiatico e del Medio Oriente. Essere presenti significa competere con i grandi player internazionali.

Per il territorio ennese si tratta di una opportunità concreta. Le piccole e medie imprese orafe locali, custodi di tecniche artigianali e identità culturale, potrebbero trovare in questi nuovi mercati uno spazio di crescita e valorizzazione. La sfida sarà quella di coniugare tradizione e innovazione, mantenendo l’unicità del prodotto ma adattandolo alle richieste di un pubblico globale.

A Leonforte, intanto, il segnale è stato forte: partecipazione, interesse e soprattutto la volontà di fare rete. Un elemento decisivo per affrontare un percorso complesso ma potenzialmente decisivo per il rilancio del comparto.

Il conto alla rovescia verso il 2027 è già iniziato. E l’Ennese, ancora una volta, prova a trasformare le proprie radici artigiane in una leva per guardare lontano.