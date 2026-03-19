Degustazione vini a Enna: Franciacorta e Bolgheri protagonisti

Sarà un confronto tra due anime dell’enologia italiana la serata organizzata da FISAR Enna per lunedì 23 marzo alle ore 20.00, nel cuore del centro storico, nel ristorante Sciabbé.

Protagonisti dell’evento saranno i vini della famiglia Ziliani, con un percorso di degustazione pensato per mettere a dialogo due territori simbolo: Franciacorta e Bolgheri.

Da un lato, l’eleganza del metodo classico franciacortino, basato su Chardonnay e Pinot nero, capace di esprimere finezza, freschezza e complessità; dall’altro, la struttura e il carattere dei grandi vini bolgheresi, con blend che spaziano dai bianchi a base di Vermentino e Sauvignon Blanc fino ai rossi costruiti su Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah e Petit Verdot.

La firma della famiglia Ziliani

L’appuntamento rappresenta anche un’occasione per approfondire la filosofia produttiva della famiglia Ziliani, attraverso due realtà di primo piano come Berlucchi e Caccia al Piano.

Un doppio racconto che unisce tradizione e innovazione, bollicine di alta scuola e grandi rossi strutturati, offrendo ai partecipanti una lettura completa e coerente del panorama vitivinicolo italiano.

Con iniziative di questo tipo, FISAR Enna consolida il proprio ruolo nella diffusione della cultura del vino, proponendo momenti di approfondimento rivolti tanto agli appassionati quanto a chi si avvicina per la prima volta al mondo della degustazione.