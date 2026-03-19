Prefettura aperta al pubblico: viaggio tra storia e architettura nelle Giornate FAI di Primavera



In occasione delle celebrazioni per il centenario della Provincia, la Prefettura di Enna apre eccezionalmente le porte delle sue Sale di Rappresentanza al pubblico. L’iniziativa rientra nel programma delle Giornate FAI di Primavera, previste per sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, offrendo ai cittadini un’opportunità rara: entrare in uno dei luoghi istituzionali più rappresentativi del territorio.

Tra arte, istituzioni e memoria storica

L’apertura non si limita a una semplice visita: rappresenta un momento di conoscenza e riscoperta del patrimonio culturale ennese. I visitatori potranno osservare da vicino arredi, opere e ambienti che raccontano la storia amministrativa della provincia, comprendendo al tempo stesso il ruolo istituzionale che il Palazzo del Governo continua a svolgere.

L’architettura di Caronia Roberti

Progettato dall’architetto palermitano Salvatore Caronia Roberti, allievo di Ernesto Basile, l’edificio fu realizzato tra il 1937 e il 1941 con una duplice ambizione: creare un centro civico moderno e valorizzare il contesto panoramico della città. Le Sale di Rappresentanza, tra gli spazi più significativi, esprimono pienamente questo equilibrio tra monumentalità e funzionalità, arricchito oggi anche da beni appartenenti al Fondo Edifici di Culto.

Le visite guidate si svolgeranno nelle due giornate dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, con il coinvolgimento della Delegazione FAI e degli studenti dell’Istituto “N. Colajanni – P. Farinato”. Saranno proprio i giovani a fare da ciceroni, trasformando l’esperienza in un momento di condivisione e crescita culturale per tutta la comunità.

Un’iniziativa che unisce istituzioni, scuola e territorio, restituendo centralità a un luogo simbolo e rafforzando il legame tra cittadini e patrimonio storico.