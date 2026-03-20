Agroalimentare, un corso post diploma a Nicosia per i giovani

Una nuova opportunità formativa prende forma a Nicosia, dove l’ITS Academy JobsFactory Madonie apre una sezione distaccata dedicata all’alta formazione nel settore agroalimentare.

Si tratta di un percorso biennale post diploma, con 25 posti disponibili, pensato per offrire competenze specialistiche e creare nuove figure professionali qualificate. L’iniziativa punta a rafforzare il tessuto economico locale e a dare risposte concrete ai giovani che intendono costruire il proprio futuro senza lasciare il territorio.

Il primo incontro con gli studenti

Il progetto ha mosso i primi passi con un incontro di orientamento all’Istituto di Istruzione Superiore “F.lli Testa” di Nicosia. L’iniziativa è stata rivolta agli studenti prossimi alla maturità, chiamati a scegliere il proprio percorso formativo.

All’appuntamento hanno partecipato la dirigente scolastica Giuseppa Giambirtone e i docenti impegnati nelle attività di orientamento, insieme ai rappresentanti dell’associazione SicilyUp, che sul territorio segue le attività dell’ITS.

Formazione e lavoro: il modello ITS

A illustrare nel dettaglio il funzionamento dei percorsi ITS sono stati il presidente Giosuè D’Asta e Michele Balistreri, responsabile tirocini e placement.

Il modello proposto si basa su una formazione pratica e altamente specializzata, costruita in stretta collaborazione con le imprese. L’obiettivo è favorire l’ingresso diretto nel mondo del lavoro, attraverso competenze immediatamente spendibili, soprattutto in un settore strategico come quello agroalimentare.

Una risposta alla fuga dei giovani

L’apertura della sede a Nicosia si inserisce in una strategia più ampia che mira a contrastare lo spopolamento delle aree interne. Offrire percorsi formativi qualificati in loco significa creare alternative concrete all’emigrazione giovanile.

La sfida è quella di trattenere competenze e talenti, costruendo prospettive professionali stabili e radicate nel territorio, con ricadute positive anche sullo sviluppo economico locale.