Ex Asen Enna, sì della giunta al progetto per la riqualificazione: sul piatto ci sono 1,5 milioni

La Giunta comunale di Enna ha approvato il 18 marzo il progetto esecutivo per la riqualificazione e la messa in sicurezza della palazzina di via Pergusa 99, conosciuta come ex ASEN. L’intervento prevede un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro.

Il via libera arriva a ridosso della conclusione del mandato amministrativo, prevista per maggio, e rappresenta uno degli ultimi atti approvati dall’esecutivo.

Un iter che arriva alla fase operativa

Il progetto è il risultato di un percorso amministrativo portato avanti negli ultimi mesi e seguito dall’assessorato ai Lavori pubblici. Con l’approvazione dell’esecutivo si entra nella fase operativa, che dovrà ora tradursi nell’affidamento e nell’avvio dei lavori.

Resta centrale, come per altri interventi, il rispetto dei tempi tecnici e delle procedure previste.

Gli interventi previsti

Nel dettaglio, i lavori riguarderanno il rifacimento della copertura con coppi siciliani e l’installazione di un impianto fotovoltaico, oltre alla sostituzione degli infissi e all’adeguamento degli impianti.

Previsto anche il recupero delle facciate, con particolare attenzione agli elementi architettonici esistenti. L’obiettivo è migliorare le condizioni strutturali ed energetiche dell’edificio mantenendone le caratteristiche originarie.

Tra recupero e risorse regionali

L’intervento si inserisce nel quadro più ampio delle politiche di recupero del patrimonio edilizio urbano. La palazzina, risalente agli anni ’20, sarà oggetto di un restauro orientato alla conservazione.

Il progetto è stato inoltre candidato al bando regionale “Progetti di valore”, finalizzato al sostegno degli investimenti per i Comuni siciliani. I prossimi passaggi riguarderanno l’eventuale assegnazione delle risorse e l’avvio concreto dell’opera.