Inaugurata la pietra del Cammino di Santiago: Piazza Armerina nella rete dei cammini europei

È stata inaugurata questa mattina in Piazza Garibaldi, a Piazza Armerina, la pietra miliare del Cammino di Santiago, un elemento simbolico che segna l’ingresso della città nella rete dei percorsi spirituali europei.

L’installazione rappresenta un riferimento per pellegrini e viaggiatori, inserendo il centro urbano tra le tappe legate ai cammini religiosi e culturali

Un collegamento con i cammini siciliani

L’iniziativa si collega al Cammino di San Giacomo in Sicilia, parte di un sistema più ampio che richiama l’esperienza del Cammino di Santiago.

L’obiettivo è rafforzare il ruolo della città come punto di passaggio per il turismo lento e per chi sceglie itinerari legati alla spiritualità, alla storia e alla scoperta del territorio.

Le parole dell’amministrazione

Nel corso dell’inaugurazione, il sindaco Nino Cammarata ha sottolineato il valore dell’iniziativa, evidenziando come i cammini rappresentino non solo percorsi fisici ma anche occasioni di incontro e scambio culturale.

Secondo quanto dichiarato, l’inserimento nella rete dei cammini può contribuire a promuovere forme di turismo più consapevoli e legate alle identità locali.

Il contributo delle associazioni

Alla realizzazione del progetto hanno collaborato realtà associative del territorio, tra cui Il Borgo di San Giacomo, con il coinvolgimento della presidente Lucia Giunta e di Totò Trumino.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che punta a mettere in rete istituzioni e volontariato per la valorizzazione dei cammini e delle tradizioni locali.