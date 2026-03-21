Cucina italiana patrimonio UNESCO: a Enna una serata tra tradizione, cultura e sapori identitari

Una serata che ha unito eleganza, riflessione e sapori autentici: al Federico II Palace Hotel l’Accademia Italiana della Cucina – Delegazione di Enna ha promosso un evento dedicato al riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale UNESCO.

Non solo una cena, ma un vero e proprio viaggio culturale, capace di raccontare il valore profondo del cibo come espressione di identità, memoria e territorio.

Interventi e visioni: il valore della tradizione

Ad aprire l’incontro è stata la delegata Marina Taglialavore, che ha richiamato il significato collettivo di questo importante traguardo internazionale. Nel suo intervento ha sottolineato come ogni piatto rappresenti un racconto fatto di gesti, tradizioni e saperi tramandati nel tempo.

In collegamento anche Mauro Micale, mentre tra i presenti figuravano rappresentanti istituzionali come il prefetto Ignazio Portelli e il questore Cono Incognito, insieme ad amministratori locali e membri dell’Accademia.

UNESCO e responsabilità culturale

Nel corso della serata è emersa con chiarezza un’idea condivisa: il riconoscimento UNESCO non è soltanto un punto d’arrivo, ma una responsabilità. Conservare e trasmettere le tradizioni culinarie diventa una missione che coinvolge istituzioni, studiosi e comunità locali.

La cucina italiana, infatti, viene riconosciuta non solo per la qualità delle sue ricette, ma per il suo valore sociale: un patrimonio fatto di relazioni, convivialità e identità condivisa.

Un viaggio nei sapori del territorio

Protagonista della serata anche la tavola, con un menu che ha valorizzato ingredienti e ricette della tradizione ennese. Dai piatti a base di legumi e ortaggi fino alle preparazioni più strutturate, ogni portata ha raccontato un pezzo di territorio.

Tra le proposte, interpretazioni curate di classici locali come la pasta con le sarde e il falsomagro, fino a un dessert finale che ha chiuso il percorso con equilibrio e raffinatezza, confermando l’attenzione alla qualità e alla tecnica.

Tradizione e futuro: l’impegno del territorio

La serata si è conclusa con uno sguardo al futuro: l’Accademia Italiana della Cucina ha ribadito l’impegno a promuovere iniziative culturali, studi e momenti formativi dedicati alla gastronomia.

Determinante anche il contributo della struttura ospitante e del suo staff, che ha reso possibile un evento capace di coniugare tradizione e innovazione. Un appuntamento che ha ribadito come il vero patrimonio culinario risieda nelle persone: in chi continua ogni giorno a custodire, reinventare e raccontare la cucina italiana.