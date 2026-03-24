Celebrato alla Mater Ecclesiae di Enna il precetto pasquale delle forze di polizia

Si è celebrato presso la Parrocchia Mater Ecclesiae di Enna il precetto pasquale delle Forze di Polizia. La funzione eucaristica interforze è stata officiata dal Cappellano militare della Guardia di Finanza per la Sicilia, Don Antonino Pozzo, unitamente al Cappellano militare per i Carabinieri, Don Rosario Scibilia, ed al Parroco Don Angelo Lo Presti.





Presente una folta rappresentanza di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco in servizio ed in quiescenza che, con le loro diverse uniformi, hanno riempito e colorato l’intera chiesa. A guidarli i Vertici delle Forze di polizia, della Prefettura, dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale della Regione Siciliana, unitamente al Direttore della Casa Circondariale di Enna ed al Sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata. Tutti hanno partecipato con vivo interesse alla Santa Messa, ascoltando la vibrante omelia di Don Antonino Pozzo e prendendo parte alle varie fasi della funzione che si è conclusa con la lettura della Preghiera della Patria, a sugello dell’unità e del sacrificio dei rappresentanti dello Stato.