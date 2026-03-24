Comitato per la riapertura del museo Alessi, eletto il Consiglio direttivo: Bruno presidente
Enna-Cronaca - 24/03/2026
Si è riunita ieri a Enna, nei locali di via Re Pentite 31, l’assemblea del coordinamento cittadino per la riapertura del Museo Alessi, con l’obiettivo di definire gli organismi direttivi in vista della nascita del comitato promotore.
Le cariche
Nel corso dell’incontro sono stati eletti all’unanimità i componenti del consiglio direttivo: Maria Antonietta Bruno, designata presidente, affiancata dai consiglieri Mauro Alerci, Salvatore La Terra, Giuseppe Pedone, Aldo Petralia, Salvina Russo e Alessia Spampinato.
Le prossime tappe
Il comitato, denominato “Comitato promotore per la riapertura del Museo Alessi”, diventerà giuridicamente esecutivo a partire dal prossimo 26 marzo. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dal coordinamento cittadino per riportare alla fruizione pubblica il museo, da tempo al centro dell’attenzione della comunità locale.