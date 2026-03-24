Referendum, Seminara (Pd): “Ha vinto la Costituzione”

Il risultato di questo referendum ha un valore politico chiaro. Cittadine e cittadini hanno scelto di difendere la Costituzione, l’equilibrio dei poteri e la qualità della nostra democrazia.

Per questo vogliamo rivendicare con forza l’importanza del voto e del risultato raggiunto.

Ha vinto una mobilitazione larga, seria, appassionata, fatta casa per casa, strada per strada. Ha vinto una comunità democratica fatta di cittadine e cittadini che, ancora una volta, si sono dimostrati i veri custodi della Costituzione.

Complimenti al Comitato per il NO, a tutte le forze politiche, associative e sociali che hanno animato questa campagna con passione, generosità e presenza.

Ma il ringraziamento più grande va soprattutto alle cittadine e ai cittadini che hanno scelto di partecipare, di informarsi e di prendere posizione. Anche ad Enna, con il 65% dei consensi al NO, è arrivato un messaggio chiaro: quando sono in gioco i principi fondamentali della democrazia, c’è una comunità che risponde e che sa custodire la Costituzione.

Segretario PD Enna