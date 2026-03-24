Sanità, contributo parrucche fino a 300 euro per pazienti oncologiche e con alopecia

Affrontare la perdita dei capelli, soprattutto durante un percorso oncologico, significa fare i conti non solo con la malattia ma anche con un forte impatto emotivo. In questo contesto si inserisce l’iniziativa dell’ASP di Enna, che continua a garantire un contributo economico per l’acquisto di parrucche destinato alle donne colpite da alopecia dovuta a terapie o ad altre patologie.

Un aiuto economico fino a 300 euro

Il beneficio consiste in un contributo una tantum fino a un massimo di 300 euro per ciascuna richiedente. Si tratta di un sostegno concreto, pensato per facilitare l’accesso a dispositivi spesso costosi ma fondamentali per il benessere personale e la qualità della vita delle pazienti. Le risorse sono state allocate dall’Assessorato regionale della Salute, con una quota dedicata a ciascuna ASP siciliana.

I requisiti per accedere al contributo

Per poter beneficiare dell’agevolazione, è necessario soddisfare alcuni criteri precisi: residenza in Sicilia; indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro annui; assenza di precedenti contributi ricevuti per la stessa finalità.

Questi requisiti garantiscono che il sostegno raggiunga effettivamente le persone che si trovano in una condizione di maggiore bisogno economico.

Modalità di presentazione della domanda

Le richieste possono essere presentate attraverso due modalità: consegna al protocollo generale dell’ASP oppure invio tramite posta elettronica certificata (PEC). La procedura è stata strutturata per risultare il più possibile accessibile e inclusiva.

Sono previsti due modelli distinti: il Modello A, da utilizzare quando la domanda è presentata direttamente dall’interessata, e il Modello B, riservato ai casi in cui la richiesta venga inoltrata da un rappresentante legale o da un delegato.

Informazioni e documentazione online

Tutta la modulistica necessaria e i dettagli operativi sono disponibili sul sito istituzionale dell’ASP di Enna, nella sezione dedicata ai servizi al cittadino “Come Fare Per”. Qui le utenti possono reperire indicazioni aggiornate e scaricare i moduli richiesti, semplificando l’accesso alla misura e riducendo i tempi burocratici