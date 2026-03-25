Il presunto rapimento di un bambino a Centuripe: caccia a video e testimonianze

A Centuripe, il punto fermo è uno solo: capire se dietro le voci circolate nelle ultime ore ci sia un fatto concreto oppure no. Tutto il resto, per ora, resta sullo sfondo di una vicenda ancora da accertare.

Le indagini

I carabinieri del comando provinciale di Enna hanno in mano le indagini su un presunto tentativo di rapimento ai danni di un bambino di 9 anni, segnalato nella giornata del 24 marzo. Un episodio che, così come è stato raccontato, presenta ancora diversi elementi da chiarire e che proprio per questo è al centro di verifiche serrate.

L’attività degli investigatori si concentra su due direttrici principali: da un lato la raccolta delle testimonianze, con l’ascolto delle persone che potrebbero aver assistito a quanto accaduto; dall’altro la necessità di riscontrare oggettivamente i dettagli emersi, a partire dalla presenza di un’auto e di una donna che avrebbe tentato di avvicinare il minore.

Le telecamere

In questo quadro si inserisce anche il lavoro sulle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. I militari stanno passando al vaglio i filmati disponibili per verificare se vi siano tracce del mezzo segnalato e ricostruire con maggiore precisione eventuali movimenti sospetti.

La preoccupazione in paese

Nel frattempo, in paese cresce l’apprensione. La circolazione di notizie frammentarie e spesso non verificate ha alimentato un clima di preoccupazione, soprattutto tra le famiglie. Sui social si moltiplicano commenti e segnalazioni, ma proprio l’assenza di riscontri rischia di generare ulteriore confusione.

L’appello del sindaco

Dall’amministrazione comunale arriva un invito alla prudenza. Il sindaco Salvatore La Spina ha sollecitato i cittadini a collaborare con le forze dell’ordine, segnalando eventuali elementi utili, ma evitando la diffusione di informazioni non confermate.

L’obiettivo degli investigatori, in questa fase, resta chiaro: accertare la veridicità dei fatti e riportare la vicenda su un piano di dati concreti, distinguendo tra percezioni e realtà. Solo al termine delle verifiche sarà possibile stabilire se si sia trattato di un episodio reale o dell’ennesimo allarme destinato a ridimensionarsi.

