Ospedale, Pronto soccorso pieno: “Mia nonna qui da 5 giorni, non ci sono posti in Cardiologia”

“Siamo qui da 5 giorni e mia nonna, che ha uno scompenso cardiaco, è su una barella nell’area del Pronto soccorso in attesa di un ricovero”. E’ la testimonianza del nipote della pensionata che denuncia una grave situazione nell’ospedale Umberto I di Enna, pieno di pazienti, a conferma di come la carenza di medici e di posti letto siano un problema cronico in questo pezzo della sanità ennese.

La testimonianza

Il familiare della donna racconta, sulla scorta di alcune confidenze raccolte in ospedale, che l’Umberto I è il principale riferimento per gran parte dell’utenza della provincia. Insomma, si preferisce il presidio del capoluogo rispetto ad altri anche se nei giorni scorsi la direzione dell’Asp di Enna ha reso pubblico il ringraziamento di un paziente tratto in salvo dai medici dell’ospedale Chiello di Piazza Armerina, dove era stato prima condotto, e poi dai dottori dell’Umberto I di Enna.

I tempi dilatati

I tempi, però, rischiano di dilatarsi ulteriormente, uno dei parenti riferisce che la permanenza della donna nell’area del Pronto soccorso potrebbe durare ancora. “Ci è stato riferito – racconta ancora il parente – che non sono previste a breve dimissioni dal reparto di Cardiologia”.