Asp Enna, disservizi temporanei ai sistemi informatici

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, con riferimento al comunicato diffuso nei giorni scorsi relativo alla migrazione necessaria dei propri sistemi informatici verso il PSN – Polo Strategico Nazionale –; comunicare che a causa di problemi tecnici non dipendenti dall’Azienda, i disservizi già segnalati si stanno prolungando oltre i tempi previsti.

Permangono pertanto disponibili in modo limitato, i seguenti servizi: Sportelli CUP su tutto il territorio provinciale; Call Center e segreteria CUP; Sito internet aziendale; ed in genere tutti i software gestionali e applicativi in uso presso le strutture aziendali coinvolti nella migrazione.

I tecnici competenti sono costantemente al lavoro per il ripristino completo di tutti i sistemi nel minor tempo possibile.

L’ASP di Enna si scusa con i cittadini e gli utenti per i disagi arrecati, che sono del tutto involontari e legati a criticità tecniche esterne al controllo dell’Azienda.

Si ricorda che la migrazione verso il PSN, pur comportando questa temporanea interruzione, si rende necessaria per garantire, nel medio-lungo periodo, una maggiore qualità, sicurezza e affidabilità di tutti i servizi sanitari digitali a beneficio dell’intera comunità.