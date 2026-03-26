Il 27 marzo a Enna: “Passio Siculorum”, un rito sonoro nel cuore della Sicilia





Bottega Culturale – isole dell’entroterra siciliano è lieta di presentare “Passio Siculorum”, un intenso e suggestivo spettacolo musicale e performativo ideato e interpretato da Davide Campisi.

L’appuntamento è fissato per il 27 marzo alle ore 20.00 presso la Chiesa dei Cappuccini, a Enna, cornice ideale per un’esperienza artistica capace di intrecciare tradizione, spiritualità e ricerca contemporanea.

“Passio Siculorum” è un viaggio sonoro ed emotivo che affonda le sue radici nella cultura siciliana, rielaborata attraverso linguaggi musicali moderni e una forte componente evocativa. Sul palco, insieme a Davide Campisi (percussioni e voce), si esibiranno Mariano Di Stefano (chitarra classica, voce), Gaetano Fontanazza (chitarra elettrica, suoni elettronici ambient, voce) e Andrea Ensabella (fonico).

Lo spettacolo si configura come un rito laico e collettivo, capace di coinvolgere il pubblico in un’esperienza immersiva e profondamente suggestiva.

Prenotazione obbligatoria al numero: 0935 40573. È previsto un contributo di 10 euro.

Un evento imperdibile per chi desidera riscoprire le radici della Sicilia attraverso un linguaggio artistico contemporaneo e coinvolgente.