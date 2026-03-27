Il direttore dell’Asp Mario Zappia dona sangue all’Umberto I di Enna

Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, Mario Zappia, su invito dell’AVIS provinciale, si è recato, nella mattinata di ieri, presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Umberto I di Enna per effettuare la sua consueta donazione di sangue, confermando ancora una volta l’impegno personale con un gesto concreto che vuole essere di esempio e di stimolo per tutti i cittadini.

Ad accoglierlo, i vertici provinciali dell’AVIS insieme ad alcuni volontari dell’associazione.

La donazione di sangue rappresenta un pilastro essenziale per garantire la continuità delle cure per molti pazienti cronici e in situazioni di urgenza, e proprio per questo motivo la presenza costante di donatori volontari risulta indispensabile.

Il sangue non può essere prodotto artificialmente e le scorte dipendono esclusivamente dalla disponibilità e dalla generosità dei cittadini, rendendo ogni singola donazione un contributo prezioso e insostituibile per l’intera comunità.

Al termine della donazione, il Direttore Generale Zappia ha voluto rivolgere un ringraziamento dichiarando la propria gratitudine verso tutti i donatori di sangue che con il loro gesto straordinario dimostrano ogni giorno cosa significhi prendersi cura degli altri e contribuiscono in modo insostituibile alla salute della comunità.

Un grazie particolare è stato rivolto ai volontari dell’AVIS per tutto quello che fanno, con dedizione e passione, per sensibilizzare e accogliere tutti coloro che scelgono di donare. Il Direttore ha inoltre espresso riconoscenza a tutti i centri trasfusionali della provincia di Enna, che si distinguono per la professionalità e la passione che mettono in ogni gesto del loro lavoro quotidiano.

L’invito rivolto a tutti i cittadini rimane chiaro e semplice: donare sangue è un gesto sicuro, che richiede poco tempo ma che può fare davvero la differenza per chi si trova in condizioni di necessità, e per questo l’ASP di Enna continua a promuovere la cultura della donazione facilitando l’accesso ai centri trasfusionali del territorio e sensibilizzando la popolazione sull’importanza di questo atto di solidarietà.

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